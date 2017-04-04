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Антуан Гризманн - лучший игрок в Испании в марте

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании в марте, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Напомним, что в первом весеннем месяцев игрок забил 5 голов в 4 матчах, чем помог "матрасникам" подняться с 4-го места на 3-е.
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 22:03
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