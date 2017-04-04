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"Манчестер Юнайтед на последней минуте ушел от поражения в игре с "Эвертоном"

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном".

Чемпионат Англии

31 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1

Голы: Джагелка, 25, Ибрагимович, 90+4 (пен.)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Блинд, (Погба, 46), Рохо, Байи, Феллайни, Янг, (Шоу, 69), Эррера, Кэррик, (Мхитарян, 69), Лингард, Ибрагимович, Рэшфорд.

"Эвертон": Роблес, Холгейт, Уильямс, Бейнс, Джагелка, Бэрри, Гуэйе, Баркли, (Калверт-Льюин, 88), Дэвис, Миральяс, (Пеннигтон, 71), Лукаку.

Предупреждения: Гуэйе, 45, Бэрри, 59, Янг, 63

Удаление: Уильямс, 90+3
Теги: Манчестер Юнайтед Эвертон
Вчера, 23:54
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№1 Написал: K I N G Краснодар (Вчера, 23:56) #
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  •  (3)
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Болеет за:
«Кубань»
Оренбург, Зенит, ЦСКА, здесь тоже судья виноват, что добавил несколько минут? Ещё и пенальти поставил!


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"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
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