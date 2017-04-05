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Эден Джеко может перейти в "Милан"

"Милан" проявляет серьёзный интерес к форварду "Ромы" Эдину Джеко, сообщает calciomercato.it.

По информации источника, "россоненри" летом собираются предложить римскому клубу Карлоса Бакка взамен на боснийского футболиста.
Теги: Джеко Рома Милан
Сегодня, 00:12
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