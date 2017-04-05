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"Барселона" может объявить о продлении контракта с Лионелем Месси в мае

Переговоры между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси о новом контракте близки к завершению, утверждает Cadena Ser.

Сообщается, что официально о подписании нового соглашения может быть объявлено в мае. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 5 лет.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 00:18
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