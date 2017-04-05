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"Милан" интересуется игроком "Монако" Фабиньо

"Милан" летом попытается купить у "Монако" бразильца Фабиньо, сообщает Calciomercato. По информации источника, "россонери" готовы заплатить за 23-летнего футболиста 20 млн евро.

Фабиньо способен сыграть как на правом фланге обороны, так и на месте опорного полузащитника.
Теги: Милан Монако
Сегодня, 00:27
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