"Милан" интересуется игроком "Монако" Фабиньо

"Милан" летом попытается купить у "Монако" бразильца Фабиньо, сообщает Calciomercato. По информации источника, "россонери" готовы заплатить за 23-летнего футболиста 20 млн евро.Фабиньо способен сыграть как на правом фланге обороны, так и на месте опорного полузащитника.