С 2022 года чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться раз в четыре года

Чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться раз в четыре года, сообщает официальный сайт УЕФА.Исполнительного комитет УЕФА постановил, что с 2022 года европейское первенство изменит свой формат. Вместо 12 команд в турнире будут принимать участие 16 стран. Сейчас интервал между чемпионатами Европы составляет два года, он будет увеличен до четырех лет.Квалификация соревнований будет проходить в течение двух лет. Отборочный турнир к ЧЕ-2022 стартует в сезоне-2020/21. Чемпионат Европы не будет пересекаться с чемпионатом мира.Кроме того, УЕФА раз в два года будет проводить чемпионаты Европы среди женщин, а также среди юношей до 19 лет.С сезона-2018/19 Кубок УЕФА по мини-футболу будет переименован в Лигу чемпионов УЕФА по мини-футболу. А с сезона-2017/18 три ведущих чемпионата в рейтинге национальных ассоциаций смогут заявить, помимо чемпиона, еще один клуб.