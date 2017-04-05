Карло Анчелотти: иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился мыслями после матча 27-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (0:1)."Мои поздравления "Хоффенхайму". Мы были немного удивлены их стилем игры и не лучшим образом действовали в обороне. В первом тайме мы играли плохо, во втором значительно лучше, были агрессивнее. У нас были шансы сравнять счёт. Но иногда бывают дни, когда забить так и не удаётся", - цитирует Анчелотти официальный сайт "Баварии".