Юлиан Нагельсманн: победа над "Баварией" - в целом это звучит очень хорошо

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Баварией" (1:0) в 27-м туре чемпионата Германии."Победа над "Баварией" - в целом это звучит очень хорошо. Мы очень долго ждали этого. Мы показали хорошую игру. Наш план сработал просто великолепно. Мы играли смело, в первом тайме демонстрировали действительно хороший футбол. Нельзя сказать, что мы забили незаслуженно. Во втором тайме мы немного сбавили, иногда игра походила на гандбол. Но это было ожидаемо", - цитирует Нагельсманна официальный сайт "Баварии".