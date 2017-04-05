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Илья Кутепов: матч "Оренбургом" – самый драматичный в карьере
Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов подвел итоги драматичного матча с "Оренбургом" (3:2). Он назвал результат встречи справедливым.
- Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.
– Матч с "Оренбургом" пока самый драматичный в вашей карьере?
– Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!
– Заслуженная победа?
– Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако все-таки нашли в себе силы собраться. Это ценно, - цитирует игрока "СЭ".
- Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.
– Матч с "Оренбургом" пока самый драматичный в вашей карьере?
– Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!
– Заслуженная победа?
– Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако все-таки нашли в себе силы собраться. Это ценно, - цитирует игрока "СЭ".
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