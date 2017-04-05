"Бешикташ" не планирует подписывать полноценный контракт с Талиской

"Бешикташ" не планирует выкупать у "Бенфики" Талиску, сообщает Record.Президент турецкого клуба Фикрет Орман заявил, что не может заплатить за трансфер бразильца 25 млн евро, которые прописаны по контракту. Скорее всего, летом Талиска вернётся в португальский клуб. В нынешнему сезоне бразилец провёл в чемпионате Турции 16 матчей и забил 8 мячей.