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"Бешикташ" не планирует подписывать полноценный контракт с Талиской

"Бешикташ" не планирует выкупать у "Бенфики" Талиску, сообщает Record.

Президент турецкого клуба Фикрет Орман заявил, что не может заплатить за трансфер бразильца 25 млн евро, которые прописаны по контракту. Скорее всего, летом Талиска вернётся в португальский клуб. В нынешнему сезоне бразилец провёл в чемпионате Турции 16 матчей и забил 8 мячей.
Теги: Бешикташ
Сегодня, 06:37
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