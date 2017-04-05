Гарри Уинкс выбыл до конца сезона

Как сообщает официальный сайт лондонского "Тоттенхэма", хавбек Гарри Уинкс из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона.Уинкс получил повреждение связок левого голеностопа в субботнем гостевом матче против "Бернли" (2:0) и был заменен уже на 45-й минуте поединка.