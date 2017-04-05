Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Гарри Уинкс выбыл до конца сезона

Как сообщает официальный сайт лондонского "Тоттенхэма", хавбек Гарри Уинкс из-за травмы пропустит оставшуюся часть сезона.

Уинкс получил повреждение связок левого голеностопа в субботнем гостевом матче против "Бернли" (2:0) и был заменен уже на 45-й минуте поединка.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 06:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.