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Йоан Кардиналь: Балотелли хочет остаться в "Ницце"
Голкипер "Ниццы" Йоан Кардиналь сообщил, что нападающий Марио Балотелли хочет остаться во французском клубе.
"Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце". Балотелли очень счастлив здесь. Он видит, что великий футбольный проект развивается. Так почему бы не остаться? Хотя, понимаю, что с точки зрения зарплаты, такого игрока, как Балотелли, это будет сложно осуществить. Но если клуб способен удовлетворить его требования, то Бало будет очень счастлив", - цитирует Кардиналя RMC.
"Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце". Балотелли очень счастлив здесь. Он видит, что великий футбольный проект развивается. Так почему бы не остаться? Хотя, понимаю, что с точки зрения зарплаты, такого игрока, как Балотелли, это будет сложно осуществить. Но если клуб способен удовлетворить его требования, то Бало будет очень счастлив", - цитирует Кардиналя RMC.
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