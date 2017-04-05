Йоан Кардиналь: Балотелли хочет остаться в "Ницце"

Голкипер "Ниццы" Йоан Кардиналь сообщил, что нападающий Марио Балотелли хочет остаться во французском клубе."Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце". Балотелли очень счастлив здесь. Он видит, что великий футбольный проект развивается. Так почему бы не остаться? Хотя, понимаю, что с точки зрения зарплаты, такого игрока, как Балотелли, это будет сложно осуществить. Но если клуб способен удовлетворить его требования, то Бало будет очень счастлив", - цитирует Кардиналя RMC.