Стефано Пиоли: я не волнуюсь и не думаю о своём будущем, оценим все 28 мая

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли отметил, что не задумывался о том, где будет работать в следующем сезоне."У меня сейчас нет никаких мыслей, кроме как о том, как извлечь максимум из своих игроков. Результаты определяют будущее, а слухов всегда очень много. Я не волнуюсь и не думаю о своём будущем. Оценим всё 28 мая", - цитирует Пиоли Premium Sport.