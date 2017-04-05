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Стефано Пиоли: я не волнуюсь и не думаю о своём будущем, оценим все 28 мая

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли отметил, что не задумывался о том, где будет работать в следующем сезоне.

"У меня сейчас нет никаких мыслей, кроме как о том, как извлечь максимум из своих игроков. Результаты определяют будущее, а слухов всегда очень много. Я не волнуюсь и не думаю о своём будущем. Оценим всё 28 мая", - цитирует Пиоли Premium Sport.
Теги: Интер
Сегодня, 07:36
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