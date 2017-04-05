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Мичел Сальгадо стал спортивным директором гибралтарского клуба

Экс-защитник сборной Испании и "Реала" Мичел Сальгадо назначен спортивным директором "Гибралтар Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Ранее 41-летний испанец работал экспертом на телевидении.
Сегодня, 07:33
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