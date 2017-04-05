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Андрей Червиченко: думаю, после завершения сезона Бердыев уйдет

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев покинет клуб по окончании сезона.

"Боюсь, начало концу уже положено. Думаю, после завершения сезона Бердыев уйдет, потому что нельзя вечно творить чудеса. Сейчас Курбан Бекиевич вынужден создавать команду практически из ничего.

Его с удовольствием примут на самых шикарных условиях многие клубы РФПЛ. Теперь все поняли, что Бердыев из любой команды способен сделать конфетку", - цитирует Червиченко RT.
Теги: Бердыев Червиченко Ростов
Сегодня, 08:18
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