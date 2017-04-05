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Илья Кутепов: не обращаем внимания на слухи о стимулировании

Защитник "Спартака" Илья Кутепов высказал свое мнение о возможном стимулировании соперников красно-белых.

– Есть ощущение, что соперников “Спартака” стимулируют в последних встречах?

– Мы не обращаем внимания на подобного рода слухи. На “Спартак” обычно все настраиваются серьезно как на последний бой и без дополнительной финансовой мотивации. И мы все прекрасно это понимаем.

– Известный болельщик красно-белых Трубач назвал стимулирование бандитизмом. Вы тоже так считаете?

– Ну… Даже не знаю, как к этому относиться. Просто не беру это в расчет. Нам нужно показывать свой футбол. Без разницы, кто там кого стимулирует. Думаем о себе.

– Красно-белые сейчас показывают чемпионскую игру?

– В этом плане нам есть куда расти. Причем прилично. Любому хочется взять титул. Но нам еще рано об этом говорить. И не время говорить о чемпионской игре “Спартака”.

– Кто представляет более серьезную угрозу – “Зенит” или ЦСКА?

– Для нас любая осечка может стоить очень дорого. Нельзя нигде оступаться. Ни в Уфе, ни с Томском у себя дома. Так что не стоит смотреть на конкурентов.

– То есть согласны с Ещенко, который считает, что наибольшая опасность для “Спартака” – сам “Спартак”?

– Да. Труднее всего бороться с самим с собой, – цитирует Кутепова "СЭ".
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 08:24
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