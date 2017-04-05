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"Терек" начал подготовку к игре с "Амкаром"

"Терек" во вторник начал подготовку к матчу 22-го тура. После предыдущей игры с "Амкаром" Рашид Рахимов предоставил футболистам один выходной день.

В предстоящем домашнем матче с "Арсеналом" участие точно не примет полузащитник Олег Иванов, только начавший совершать легкие пробежки и заниматься в тренажёрном зале после удаления гланд и лечения.

Также по индивидуальной программе занимался Игорь Лебеденко, вернувшийся накануне из Германии, куда ездил в клинику на обследование. Футболиста беспокоят боли в спине, передает официальный сайт грозненцев.
Теги: Терек
Сегодня, 08:45
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