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ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (1)
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"Терек" начал подготовку к игре с "Амкаром"
"Терек" во вторник начал подготовку к матчу 22-го тура. После предыдущей игры с "Амкаром" Рашид Рахимов предоставил футболистам один выходной день.
В предстоящем домашнем матче с "Арсеналом" участие точно не примет полузащитник Олег Иванов, только начавший совершать легкие пробежки и заниматься в тренажёрном зале после удаления гланд и лечения.
Также по индивидуальной программе занимался Игорь Лебеденко, вернувшийся накануне из Германии, куда ездил в клинику на обследование. Футболиста беспокоят боли в спине, передает официальный сайт грозненцев.
В предстоящем домашнем матче с "Арсеналом" участие точно не примет полузащитник Олег Иванов, только начавший совершать легкие пробежки и заниматься в тренажёрном зале после удаления гланд и лечения.
Также по индивидуальной программе занимался Игорь Лебеденко, вернувшийся накануне из Германии, куда ездил в клинику на обследование. Футболиста беспокоят боли в спине, передает официальный сайт грозненцев.
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