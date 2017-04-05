Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Анатолий Тимощук: у нас мощный тренерский штаб, работаем как единый механизм

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о своих функциях в тренерском штабе петербургской команды.

"У нас мощный тренерский штаб, мы работаем как единый механизм. Понятно, что итоговые решения принимает только главный тренер, но мы все стараемся изложить своё видение тех или иных ситуаций. И именно так, сообща, мы приходим к определённым выводам, находим оптимальное, на наш взгляд, решение

Чтобы поддержать себя в тонусе, стараюсь принимать участие в тех же двусторонках, если по каким-то причинам тот или иной игрок не тренируется, например во время матчей национальных сборных. Стараюсь держать уровень, который задают футболисты, подсказывать, анализировать упражнения. Так что я полностью вовлечён в тренировочный процесс", - цитирует Тимощука "Чемпионат".
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 08:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.