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Планируется, что в Екатеринбурге каждый матч ЧМ-2018 посетят не менее 30 тысяч зрителей

Не менее 30 тысяч гостей ожидается на каждом из четырех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге, рассказал заместитель главы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

"На каждый из четырех матчей группового этапа ожидается прибытие не менее 30 тысяч гостей. Перед нами стоит задача, чтобы все сотрудники предприятий гостиничной сферы, кафе и ресторанов владели иностранным языком.

Разработаны типовые разговорники на английском и некоторых других языках для сотрудников полиции, МЧС и других задействованных в организации чемпионата служб. К каждой бригаде медиков будет прикреплен волонтер, свободно владеющий английским языком", - приводит слова Тушина ТАСС.
Сегодня, 09:15
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