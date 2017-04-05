Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (1)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (1)
03:16
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (2)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (2)
02:03
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
"Спартак" поздравил Леонида Федуна с 61-летием
"Спартак" поздравил владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.
"Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.
На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны "Открытие Арены", которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.
В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам - от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями. И пусть Бог хранит "Спартак"!", - говорится на официальном сайте красно-белых.
"Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.
На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны "Открытие Арены", которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.
В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам - от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями. И пусть Бог хранит "Спартак"!", - говорится на официальном сайте красно-белых.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.