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"Спартак" поздравил Леонида Федуна с 61-летием

"Спартак" поздравил владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения.

"Ежедневно наши команды и клуб ощущают Вашу всестороннюю заботу и поддержку. Именно благодаря этому с каждым годом увеличивается число спартаковских игроков, которых мы делегируем в сборные России.

На построенный Вами красавец стадион в любую погоду приходят наши преданные болельщики. Ни одна спортивная арена страны не собирает столь многочисленную аудиторию, как трибуны "Открытие Арены", которые неистово поддерживают сегодняшних лидеров чемпионата.

В день рождения хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в бизнесе и побед на футбольных полях всем нашим командам - от Академии до главной! И созданный Вами уникальный музей непременно пополнится новыми кубками и медалями. И пусть Бог хранит "Спартак"!", - говорится на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 09:38
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№1 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 09:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
С Днём Рождения ...
Регистрация: 10.01.2014
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