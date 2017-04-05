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В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает, что футбольные клубы не должны финансироваться из региональных бюджетов.

– Спад сборной наблюдается на протяжении полутора лет. Чем он объясняется?

– В России практически любой спорт дотационный. Во всем мире – это бизнес. Большой бизнес с новыми методиками, вложением сумасшедших денег в детские программы и тренировочные процессы. Мы, к сожалению, остановились в этом развитии и ничего не делаем, но хотим, чтобы у нас что-то получалось.

Поколение-2008 было последним, которое работало в тех же условиях, не считая климатические, с другим миром. Двигатель всего – это бизнес, это деньги. Когда ты думаешь, что вырастил игрока и его продал – это из главных двигателей прогресса.

У нас 75-80 процентов клубов – бюджетные, либо их спонсируют государственные компании. Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все потихонечку загибается, останавливается. Тот же лимит, который у нас существует, тоже одна из причин. Мы должны вставать на другие рельсы.

– Посмотрите на "Рубин" – из 40 игроков на контрактах только один был вызван в национальную сборную.

– Когда мы спонсируем из бюджета, когда это не частная команда, как ЦСКА, "Краснодар" или "Спартак", у нас появляются легионеры, которые вообще не должны здесь появляться. Я трачу не свои деньги и покупаю плохой хлеб, а деньги либо бюджета, либо какой-то компании.

И мне все равно, кто приедет. Я там где-то деньги взял, здесь еще что-то. Где-то заработал. И приезжают легионеры, которые в принципе здесь абсолютно не нужны. Для развития футбола это нужно убрать, – сказал Березуцкий.

Sports.ru
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 10:25
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:26) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вася, как ты прав.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
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