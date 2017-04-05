Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Премьер-лига будет готова перейти на лимит на легионеров "10+15" к сезону-2018/19

РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров "10+15" к сезону-2018/19, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"До чемпионата мира лимит меняться не будет - в следующем сезоне останется текущий формат "6+5". Об этом просили и клубы. В "Стратегии" мы просили отобразить лимит "10+15". Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича.

Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат "10+15", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 10:47
Напечатать
17
(4)
№17 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: афанасий
И сборная России упадет в рейтинге фифы с 60 на 100 место, так как будет комплектоваться игроками из клубов ФНЛ.

А так сборная комплектуется игроками топ?)Играют по сути все кто есть и играют чаще всего как ФНл.Пусть паспортисты докажут свою состоятельность,сборной только на пользу пойдет.Сейчас мы и так только третий состав Бельгии можем на ничью сгонять в конце товарняка,а в официалке нас бы расплющили.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№16 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: афанасий
И сборная России упадет в рейтинге фифы с 60 на 100 место, так как будет комплектоваться игроками из клубов ФНЛ.

А так комплектуется (частично) игроками из РФПЛ уровня ФНЛ, которые играют в РФПЛ только благодаря лимиту, да еще и бабки огромные получают из-за него же...

Цитата: fd65
Кокорин в а#уе.....

Наверное карьеру закончит blush
Регистрация: 26.09.2015
№15 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У каждого по вратарю отечественному останется на поле.Будет в сборной десять вратарей joy А если серьезно то это будет отличным решением.Паспортисты упадут в зарплатах,как и их агенты и им придется добывать место на поле с боем,во вторых играть будут только лучшие и не придется ставить в состав условного Юсупова/Ещенко и т.д. только на основании паспорта,соответственно глядишь и в Европе будем выглядеть сильнее,в третьих таким образом клубы избавятся от лишних легов на скамейке,останутся только игроки уровня старта,а не глубокого запаса.По моему чемпионат только выиграет от этого,


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№14 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Прядкин либо дебил, либо конченый утырок!
Регистрация: 23.03.2009
№13 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:56) #
  • 0
  •  (2)

Для сбродной это точно будет окончательный приговор.
Регистрация: 20.03.2017
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин в а#уе.....
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну да сперва в кубке Конфедерации обосремся (предпосылок этого не сделать у нас нет никаких), потом на чемпионате Мира облажаемся (хотя там шансов по более будет) хотя бы за выход из группы зацепиться, а потом все прозреют и поймут что лимит в нынешнем виде ущербен и никаких плюсов от него нет и начнут новый(старый) лимит мутить. Только уже поздно будет, но хоть на другие Сборные посмотрим в живую....
Регистрация: 11.07.2006
№10 Написал: _бояра_ (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (6)
online

Нужен лимит, не нужен лимит - этот вопрос исчезнет, как только наше почти нищее государство (прож.минимум 9600 р., прож. мин.пенсионера 8000 р., 5 млн.граждан получает мин.з/п в 7500 р.) перестанет тратить деньги на свои политпроекты и федеральные, и областные.
Синиты, сосиски, каломотивы и прочих дармоедов нах.
Во всем нужна мера. Не надо превращать футбол в религию.
Регистрация: 10.02.2017
№9 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Начнется веселуха у звезд отечественного футбола)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№8 Написал: Прастой как (Сегодня, 11:17) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: афанасий
И сборная России упадет в рейтинге фифы с 60 на 100 место, так как будет комплектоваться игроками из клубов ФНЛ.

зачем фнл.натурализация латиносов негров и тд и тп
Регистрация: 6.03.2017
№7 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну все, трепещи Европа.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№6 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (3)

Я за полную отмену лимита и уменьшение зарплат в премьер лиге. Хочешь играть, доказывай и играй, мало денег, играй лучше и тебя подпишут в более сильный чемпионат. Сегодня то что у нас называют чемпионатом сосалогаз, в большей степени тешенье самолюбия толстосумов, с покупкой игроков и судей.
Регистрация: 15.03.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (4)

Вот заживем тогда!!!
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (3)

Она и сейчас, и десять лет назад была готова, если что. Толку то только, лимит как был так и остался
Регистрация: 31.08.2013
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (7)

Может наши "паспортисты" меньше наглеть будут и больше пахать . . .
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 10:51) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Факел»
И сборная России упадет в рейтинге фифы с 60 на 100 место, так как будет комплектоваться игроками из клубов ФНЛ.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (8)
online

Окуеть люди работают, создают рабочие группы, чтобы принять лимит. глобальные проблемы!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.