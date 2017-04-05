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Премьер-лига будет готова перейти на лимит на легионеров "10+15" к сезону-2018/19
РФПЛ будет готова перейти на формат лимита на легионеров "10+15" к сезону-2018/19, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"До чемпионата мира лимит меняться не будет - в следующем сезоне останется текущий формат "6+5". Об этом просили и клубы. В "Стратегии" мы просили отобразить лимит "10+15". Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича.
Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат "10+15", - цитирует Прядкина ТАСС.
"До чемпионата мира лимит меняться не будет - в следующем сезоне останется текущий формат "6+5". Об этом просили и клубы. В "Стратегии" мы просили отобразить лимит "10+15". Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича.
Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат "10+15", - цитирует Прядкина ТАСС.
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