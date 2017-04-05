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Никита Симонян: Прядкин сказал, что речь идет о сокращении команд премьер-лиги

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался относительно возможного сокращения команд в РФПЛ до 14. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

"Когда я был в Сочи на матче Россия – Бельгия, то спросил у Сергея Прядкина про увеличение количества команд в РФПЛ. Он мне ответил, что речь сейчас, наоборот, идёт о сокращении.

В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, мне кажется это правильное количество. Но учитывая финансовое положение многих клубов, которые не в состояние тянуть РФПЛ, то что тут сделаешь? Если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить.

Руководители регионов должны думать о развитии футбола. Ведь речь ещё и о формировании национальных сборных. Если господин Прядкин поднял этот вопрос, то речь действительно идёт о сокращении количества команд. Тем не менее я за то количество, которое есть сейчас.

16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! У нас много обеспеченных людей в стране", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
Теги: Симонян
Сегодня, 11:24
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№6 Написал: andonnik777 (Сегодня, 12:15) #
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online

Мне кажется надо больше делать . Молодежь что в Зените ,Спартаке и прочих клубах в запасе сидит по арендам в клубы нижней части. Пусть опыта набирают , а так у них вообще шанса выйти на поле не будет.
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
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online

Цитата: Realist2000
Может тогда и футбол развиваться начнет?

может вообще 3 легов, а остальные белорусы с казахами?
что за бред?
ходи смотри ФНЛ
там прогресс игроков феноменален


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: _бояра_ (Сегодня, 12:00) #
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online

Цитата: Realist2000
Может лучше сократить Федуна,Миллера,Гинера,Галицко
го и им подобных.И вести новый лимит - не менее 5 воспитанников клуба в составе.Может тогда и футбол развиваться начнет?

А как ты себе реально представляешь это "сокращение"?
А "им подобных" не перечислишь? Хотя бы несколько ещё.
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:53) #
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Может лучше сократить Федуна,Миллера,Гинера,Галицко
го и им подобных.И вести новый лимит - не менее 5 воспитанников клуба в составе.Может тогда и футбол развиваться начнет?
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:47) #
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online

Цитата: Lord
А давайте сразу 8 клубов, кто более менее на плаву и в 4 круга, что мелочится то. И без циркуляции (вылет, переход). Я конечно все понимаю, но до маразма то доходить не надо. В такой большой Стране не можем откопать 16 клубов уже кто на плаву - это финиш....

Для развития футбола может и финиш, хотя финиш уже лет 20-25.

А для повышения зрительского интереса можно и 10 и 8 и в 4 круга.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
А давайте сразу 8 клубов, кто более менее на плаву и в 4 круга, что мелочится то. Будет чемпионат Москвы - Санкт-Петербурга - Краснодара - Ростова. И без циркуляции (вылет, переход). Я конечно все понимаю, но до маразма то доходить не надо. В такой большой Стране не можем откопать 16 клубов уже кто на плаву - это финиш....
Регистрация: 11.07.2006
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