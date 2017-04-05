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Никита Симонян: Прядкин сказал, что речь идет о сокращении команд премьер-лиги
Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался относительно возможного сокращения команд в РФПЛ до 14. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.
"Когда я был в Сочи на матче Россия – Бельгия, то спросил у Сергея Прядкина про увеличение количества команд в РФПЛ. Он мне ответил, что речь сейчас, наоборот, идёт о сокращении.
В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, мне кажется это правильное количество. Но учитывая финансовое положение многих клубов, которые не в состояние тянуть РФПЛ, то что тут сделаешь? Если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить.
Руководители регионов должны думать о развитии футбола. Ведь речь ещё и о формировании национальных сборных. Если господин Прядкин поднял этот вопрос, то речь действительно идёт о сокращении количества команд. Тем не менее я за то количество, которое есть сейчас.
16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! У нас много обеспеченных людей в стране", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
"Когда я был в Сочи на матче Россия – Бельгия, то спросил у Сергея Прядкина про увеличение количества команд в РФПЛ. Он мне ответил, что речь сейчас, наоборот, идёт о сокращении.
В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд – 16, мне кажется это правильное количество. Но учитывая финансовое положение многих клубов, которые не в состояние тянуть РФПЛ, то что тут сделаешь? Если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться. Можно РФПЛ и до 12 команд сократить.
Руководители регионов должны думать о развитии футбола. Ведь речь ещё и о формировании национальных сборных. Если господин Прядкин поднял этот вопрос, то речь действительно идёт о сокращении количества команд. Тем не менее я за то количество, которое есть сейчас.
16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться. Это уже вопрос к руководителям регионов – находите средства! У нас много обеспеченных людей в стране", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
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