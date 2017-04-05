Лионель Месси доиграет сезон в черно-золотых бутсах (фото)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил новые бутсы, в которых проведет остаток сезона."Линейка Turbocharge дополнена релизом новой модели MESSI 16+ Pureagility, разработанную специально для Лионеля Месси, пятикратного обладателя "Золотого мяча".Бутсы дополнены конструкцией, гарантирующей улучшенную поддержку стопы при резкой смене направления на большой скорости, а верх из материала позволяет легко и быстро надевать бутсы", – говорится в релизе компании adidas.