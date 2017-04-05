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Лионель Месси доиграет сезон в черно-золотых бутсах (фото)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил новые бутсы, в которых проведет остаток сезона.
"Линейка Turbocharge дополнена релизом новой модели MESSI 16+ Pureagility, разработанную специально для Лионеля Месси, пятикратного обладателя "Золотого мяча".
Бутсы дополнены конструкцией, гарантирующей улучшенную поддержку стопы при резкой смене направления на большой скорости, а верх из материала позволяет легко и быстро надевать бутсы", – говорится в релизе компании adidas.
Sportbox
"Линейка Turbocharge дополнена релизом новой модели MESSI 16+ Pureagility, разработанную специально для Лионеля Месси, пятикратного обладателя "Золотого мяча".
Бутсы дополнены конструкцией, гарантирующей улучшенную поддержку стопы при резкой смене направления на большой скорости, а верх из материала позволяет легко и быстро надевать бутсы", – говорится в релизе компании adidas.
Sportbox
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