Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (13)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (13)
03:16
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
02:03
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
"Крылья Советов" открывают спорт-бар
В четверг, 6 апреля, состоится открытие спортбара "Крылья Спорта", информирует официальный сайт "Крылья Советов".
В рамках мероприятия пройдет встреча с новичками команды Александром Зуевым, Сандро Цвейбой, Срджаном Мияиловичем, Павлом Кудряшовым, Георгием Зотовым, Али Гаджибековым и Александром Глебом, а также главным тренером "Крыльев" Вадимом Скрипченко. Начало в 19:00 по адресу ул. Мичурина, 15 (ТЦ "Аквариум").
Сообщается, что в программе встречи торжественное открытие клубного спортбара, общение с командой, конкурсы, автограф и фото-сессия, а также другие яркие сюрпризы.
В рамках мероприятия пройдет встреча с новичками команды Александром Зуевым, Сандро Цвейбой, Срджаном Мияиловичем, Павлом Кудряшовым, Георгием Зотовым, Али Гаджибековым и Александром Глебом, а также главным тренером "Крыльев" Вадимом Скрипченко. Начало в 19:00 по адресу ул. Мичурина, 15 (ТЦ "Аквариум").
Сообщается, что в программе встречи торжественное открытие клубного спортбара, общение с командой, конкурсы, автограф и фото-сессия, а также другие яркие сюрпризы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.