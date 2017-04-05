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"Крылья Советов" открывают спорт-бар

В четверг, 6 апреля, состоится открытие спортбара "Крылья Спорта", информирует официальный сайт "Крылья Советов".

В рамках мероприятия пройдет встреча с новичками команды Александром Зуевым, Сандро Цвейбой, Срджаном Мияиловичем, Павлом Кудряшовым, Георгием Зотовым, Али Гаджибековым и Александром Глебом, а также главным тренером "Крыльев" Вадимом Скрипченко. Начало в 19:00 по адресу ул. Мичурина, 15 (ТЦ "Аквариум").

Сообщается, что в программе встречи торжественное открытие клубного спортбара, общение с командой, конкурсы, автограф и фото-сессия, а также другие яркие сюрпризы.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 11:59
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