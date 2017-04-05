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Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (4)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (4)
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В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (14)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (14)
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ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
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Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
СМИ: игру "Спартак" - "Зенит" обслужит судья Александр Егоров
Арбитром матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит", скорее всего, назначат Александра Егорова из Саранска, информирует "СЭ".
Второй кандидат на обслуживание этой встречи, которая может стать определяющей в борьбе за чемпионство, - подмосковный судья Виталий Мешков. Напомним, что игра пройдет в Москве 16 апреля.
Второй кандидат на обслуживание этой встречи, которая может стать определяющей в борьбе за чемпионство, - подмосковный судья Виталий Мешков. Напомним, что игра пройдет в Москве 16 апреля.
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