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СМИ: игру "Спартак" - "Зенит" обслужит судья Александр Егоров

Арбитром матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит", скорее всего, назначат Александра Егорова из Саранска, информирует "СЭ".

Второй кандидат на обслуживание этой встречи, которая может стать определяющей в борьбе за чемпионство, - подмосковный судья Виталий Мешков. Напомним, что игра пройдет в Москве 16 апреля.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 12:15
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8
(1)
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хреновая тенденция что внимание к тому кто судить будет такое...вообще да иностоанного бы судью.Но надеюсь и этот грамотно отсудит.Главное чтоб представители команд не ныли из за каких то мелких ошибок.
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В силу сложившегося форсмажора следует :

1ый тайм - Генеральный Судья Мутко-Мудко


2ой тайм - Генеральны Судья Прядкин-Грядкин


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Серж1
надо иностранца назначать

да! и трепла бы меньше было
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:18) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
надо иностранца назначать
Регистрация: 21.07.2011
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Или например запугать, как обычно делают те, у кого на покупку денег не хватает.

Плаческу со своей истерикой после Амкара? А что, у вас деньги кончились? Странно, а на Егорова нашли...
Второй кандидат вообще блеск - во всех смыслах судья мешков


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: HardWar
Или например запугать, как обычно делают те, у кого на покупку денег не хватает.

или власти, ну вообщем, мудро

Цитата: HardWar
запугать

как-то они всё через судей каких-то, когда напрямую приказали слить и делов-то smiley
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
ооооо, 2 кандидата, из 2х прёму одного купить легче, а из 3 было б легче, чем из двух

Или например запугать, как обычно делают те, у кого на покупку денег не хватает.
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (7)
online

ооооо, 2 кандидата, из 2х прёму одного купить легче, а из 3 было б легче, чем из двух
Регистрация: 7.12.2016
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