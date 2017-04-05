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Хавьер Грасия: матч с "Уралом" будет для нас как финал
Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия перед матчем 1/2 финала Кубка России с "Уралом" ответил на вопросы журналистов.
— Перед матчем с «Зенитом» вы поменяли привычную схему. Будет ли какой-то сюрприз к игре с «Уралом»?
— Пока мы ничего заранее озвучивать не будем. Идет такая же подготовка, как и к другим матчам. В ходе подготовки к матчам мы всегда рассматриваем все варианты, которые у нас есть. Постараемся выбрать наиболее оптимальный, наиболее боеспособный состав. Эта игра не является исключением. Но мы понимаем, что это очень важный матч. Мы с большим энтузиазмом относимся к этой встрече и возлагаем большие надежды на эту игру. Мы понимаем, что это полуфинал, а значит, мы находимся в шаге от выхода в финал.
— Янн М’Вила сказал, что это самый важный матч в сезоне, на это будет война. Согласны?
— Я согласен с тем, что это самый важный матч сезона. Но я считаю, что ко всем матчам нужно относиться с этим настроем, независимо от того, Кубок это или Чемпионат. Безусловно, степень ответственности очень высокая, поскольку это матч кубковый, и в кубковом турнире не бывает ничьих. Тем не менее, к каждому матчу нужно относиться с высочайшей степенью ответственности. На каждый матч нужно настраиваться, как на самый важный в сезоне. Мы отдаем себе отчет об особой важности этого матча. Несмотря на то, что это полуфинал, мы его рассматриваем как финал.
— Что вы ждете от «Урала»? Будет ли кубковый матч отличаться от игры, которая недавно была с ними в чемпионате?
— «Урал» сейчас находится в очень хорошей форме, показывает хорошие результаты на этом отрезке сезона. Возможно, в составе у них будут изменения, поскольку в нашей с ними игре в чемпионате некоторые их игроки отбывали дисквалификацию, кто-то из футболистов пропускал игру из-за травмы. Думаю, что у них будет два-три изменения в составе. Но манера игры и стиль, который предложит «Урал», думаю, будет схожим с тем, что был в матче чемпионата.
— Сейчас вокруг команды довольно много критики. Основной посыл в том, что тренер выкладывается больше, чем остальная команда.
— Здесь выкладываются все. Безусловно, что-то не получается и присутствует критика. Я эту критику понимаю. Когда у команды нет результатов, это вполне естественно. Но, тем не менее, мы рук не опускаем, духом не падаем, стараемся улучшать те моменты, которые необходимо улучшать.
Такие моменты есть и достаточно в большом количестве. Но мы по-прежнему относимся к работе с большим энтузиазмом, все выкладываются. Сейчас нам предстоит кубковый матч, и с этим матчем у нас связаны большие ожидания. «Рубин» уже дважды выходил в финал кубка, и мы постараемся сделать это в третий раз, постараемся добыть титул. На самом деле, самый строгий критик, самый строгий судья – это я сам.
ФК "Рубин"
— Перед матчем с «Зенитом» вы поменяли привычную схему. Будет ли какой-то сюрприз к игре с «Уралом»?
— Пока мы ничего заранее озвучивать не будем. Идет такая же подготовка, как и к другим матчам. В ходе подготовки к матчам мы всегда рассматриваем все варианты, которые у нас есть. Постараемся выбрать наиболее оптимальный, наиболее боеспособный состав. Эта игра не является исключением. Но мы понимаем, что это очень важный матч. Мы с большим энтузиазмом относимся к этой встрече и возлагаем большие надежды на эту игру. Мы понимаем, что это полуфинал, а значит, мы находимся в шаге от выхода в финал.
— Янн М’Вила сказал, что это самый важный матч в сезоне, на это будет война. Согласны?
— Я согласен с тем, что это самый важный матч сезона. Но я считаю, что ко всем матчам нужно относиться с этим настроем, независимо от того, Кубок это или Чемпионат. Безусловно, степень ответственности очень высокая, поскольку это матч кубковый, и в кубковом турнире не бывает ничьих. Тем не менее, к каждому матчу нужно относиться с высочайшей степенью ответственности. На каждый матч нужно настраиваться, как на самый важный в сезоне. Мы отдаем себе отчет об особой важности этого матча. Несмотря на то, что это полуфинал, мы его рассматриваем как финал.
— Что вы ждете от «Урала»? Будет ли кубковый матч отличаться от игры, которая недавно была с ними в чемпионате?
— «Урал» сейчас находится в очень хорошей форме, показывает хорошие результаты на этом отрезке сезона. Возможно, в составе у них будут изменения, поскольку в нашей с ними игре в чемпионате некоторые их игроки отбывали дисквалификацию, кто-то из футболистов пропускал игру из-за травмы. Думаю, что у них будет два-три изменения в составе. Но манера игры и стиль, который предложит «Урал», думаю, будет схожим с тем, что был в матче чемпионата.
— Сейчас вокруг команды довольно много критики. Основной посыл в том, что тренер выкладывается больше, чем остальная команда.
— Здесь выкладываются все. Безусловно, что-то не получается и присутствует критика. Я эту критику понимаю. Когда у команды нет результатов, это вполне естественно. Но, тем не менее, мы рук не опускаем, духом не падаем, стараемся улучшать те моменты, которые необходимо улучшать.
Такие моменты есть и достаточно в большом количестве. Но мы по-прежнему относимся к работе с большим энтузиазмом, все выкладываются. Сейчас нам предстоит кубковый матч, и с этим матчем у нас связаны большие ожидания. «Рубин» уже дважды выходил в финал кубка, и мы постараемся сделать это в третий раз, постараемся добыть титул. На самом деле, самый строгий критик, самый строгий судья – это я сам.
ФК "Рубин"
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