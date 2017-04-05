Матч "Тамбов" – "Балтика" перенесен в Химки на стадион "Родина"

Игра "Тамбов" – "Балтика" перенесена в Химки на стадион "Родина" и пройдет 7 апреля, а не 8-го, как остальные матчи 30-го тура ФНЛ, сообщили в пресс-службе лиги.Первоначально тамбовчане, ранее уже проведшие в Химках четыре домашние встречи, планировали принять калининградцев дома, однако вновь не смогли подготовить поле и экстренно обратились в ФНЛ с просьбой перенести матч.