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Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (4)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (4)
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В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (14)
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ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
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Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную (2)
Матч "Тамбов" – "Балтика" перенесен в Химки на стадион "Родина"
Игра "Тамбов" – "Балтика" перенесена в Химки на стадион "Родина" и пройдет 7 апреля, а не 8-го, как остальные матчи 30-го тура ФНЛ, сообщили в пресс-службе лиги.
Первоначально тамбовчане, ранее уже проведшие в Химках четыре домашние встречи, планировали принять калининградцев дома, однако вновь не смогли подготовить поле и экстренно обратились в ФНЛ с просьбой перенести матч.
Sportbox
Первоначально тамбовчане, ранее уже проведшие в Химках четыре домашние встречи, планировали принять калининградцев дома, однако вновь не смогли подготовить поле и экстренно обратились в ФНЛ с просьбой перенести матч.
Sportbox
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