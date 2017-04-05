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Матч "Тамбов" – "Балтика" перенесен в Химки на стадион "Родина"

Игра "Тамбов" – "Балтика" перенесена в Химки на стадион "Родина" и пройдет 7 апреля, а не 8-го, как остальные матчи 30-го тура ФНЛ, сообщили в пресс-службе лиги.

Первоначально тамбовчане, ранее уже проведшие в Химках четыре домашние встречи, планировали принять калининградцев дома, однако вновь не смогли подготовить поле и экстренно обратились в ФНЛ с просьбой перенести матч.

Sportbox
Теги: Тамбов Балтика
Сегодня, 12:48
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