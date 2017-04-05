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Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал возможное сокращение количества команд в РФПЛ до 14. Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

"Были обсуждения как об увеличении количества команд в РФПЛ, так и об уменьшении. Мне кажется, что уменьшение команды никоим образом не приведёт к повышению уровня Премьер-Лиги. Я полностью не согласен в этом вопросе. Мне непонятно зачем сокращать на один или два сезона. Как это повысит уровень чемпионата? У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.

Что касается финансового вопроса, то тут я полностью согласен с Сергеем Прядкиным. Это вопрос к руководителям клубов и регионов. Перед каждым началом чемпионата России люди должны отдавать себе отчёт с каким багажом они стартуют и есть ли у них финансовые гарантии.

Все финансовые отчёты должны предоставляться в лигу, а руководители клубов должны нести ответственность за гарантию бюджета. Прядкин прав в этом вопросе. Этот момент надо ужесточать, ведь он негативно влияет на имидж Премьер-Лиги", - цитирует Балашова "Чемпионат".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 12:59
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(0)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
сократить до 10 команд и играть по 2 круга...

В смысле 36 матчей ? Было бы круто.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 13:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
сократить до 10 команд и играть по 2 круга...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
.чего непонятного?..бюджет областной кое у кого вздохнёт с облегчением..

в поддавки никто играть не будет...пора оставить свои хотелки для себя...Играть в РФПЛ будут укомплектованные нормальными игроками и Финансами..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:10) #
  • -1
  •  (1)

Мотористы, мля. Что с них взять.
Регистрация: 6.10.2009
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