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Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал возможное сокращение количества команд в РФПЛ до 14. Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.
"Были обсуждения как об увеличении количества команд в РФПЛ, так и об уменьшении. Мне кажется, что уменьшение команды никоим образом не приведёт к повышению уровня Премьер-Лиги. Я полностью не согласен в этом вопросе. Мне непонятно зачем сокращать на один или два сезона. Как это повысит уровень чемпионата? У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.
Что касается финансового вопроса, то тут я полностью согласен с Сергеем Прядкиным. Это вопрос к руководителям клубов и регионов. Перед каждым началом чемпионата России люди должны отдавать себе отчёт с каким багажом они стартуют и есть ли у них финансовые гарантии.
Все финансовые отчёты должны предоставляться в лигу, а руководители клубов должны нести ответственность за гарантию бюджета. Прядкин прав в этом вопросе. Этот момент надо ужесточать, ведь он негативно влияет на имидж Премьер-Лиги", - цитирует Балашова "Чемпионат".
"Были обсуждения как об увеличении количества команд в РФПЛ, так и об уменьшении. Мне кажется, что уменьшение команды никоим образом не приведёт к повышению уровня Премьер-Лиги. Я полностью не согласен в этом вопросе. Мне непонятно зачем сокращать на один или два сезона. Как это повысит уровень чемпионата? У нас и так нет проходных игр. Все борются до последнего.
Что касается финансового вопроса, то тут я полностью согласен с Сергеем Прядкиным. Это вопрос к руководителям клубов и регионов. Перед каждым началом чемпионата России люди должны отдавать себе отчёт с каким багажом они стартуют и есть ли у них финансовые гарантии.
Все финансовые отчёты должны предоставляться в лигу, а руководители клубов должны нести ответственность за гарантию бюджета. Прядкин прав в этом вопросе. Этот момент надо ужесточать, ведь он негативно влияет на имидж Премьер-Лиги", - цитирует Балашова "Чемпионат".
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