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На Конгрессе УЕФА почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга
В Хельсинки проходит ежегодный Конгресс УЕФА. Члены конгресса почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедший в понедельник.
"Предлагаю почтить память ушедших из жизни с момента последнего конгресса УЕФА, а также жертв теракта в Санкт-Петербурге", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
В приветственной речи к участникам конгресса глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что футбол является объединяющей силой в то время, когда весь мир сходит с ума.
"К сожалению, сегодня весь мир слетает с катушек, но футбол может стать той силой, которая может его объединить. Для этого мы должны работать все вместе, нашей объединенной футбольной семьей", – цитирует главу ФИФА ТАСС.
"Предлагаю почтить память ушедших из жизни с момента последнего конгресса УЕФА, а также жертв теракта в Санкт-Петербурге", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
В приветственной речи к участникам конгресса глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что футбол является объединяющей силой в то время, когда весь мир сходит с ума.
"К сожалению, сегодня весь мир слетает с катушек, но футбол может стать той силой, которая может его объединить. Для этого мы должны работать все вместе, нашей объединенной футбольной семьей", – цитирует главу ФИФА ТАСС.
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