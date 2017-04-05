Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

На Конгрессе УЕФА почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга

В Хельсинки проходит ежегодный Конгресс УЕФА. Члены конгресса почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, произошедший в понедельник.

"Предлагаю почтить память ушедших из жизни с момента последнего конгресса УЕФА, а также жертв теракта в Санкт-Петербурге", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

В приветственной речи к участникам конгресса глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что футбол является объединяющей силой в то время, когда весь мир сходит с ума.

"К сожалению, сегодня весь мир слетает с катушек, но футбол может стать той силой, которая может его объединить. Для этого мы должны работать все вместе, нашей объединенной футбольной семьей", – цитирует главу ФИФА ТАСС.
Сегодня, 13:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.