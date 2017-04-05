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Денис Глушаков: нужно вернуться к практике приглашения иностранных арбитров
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков считает, что на принципиальные матчи премьер-лиги руководству РФПЛ нужно назначать иностранных арбитров.
- Мне кажется, их надо стараться полностью избегать. Что, в принципе, мы в "Спартаке" и делаем. Все - от главного тренера до футболистов.
- Но разве можно будет полностью исключить эти разговоры накануне и после наших встреч с "Зенитом" и ЦСКА?
- Есть один способ. И все его знают. По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша Премьер-лига полностью исключит разговоры о предвзятости, заговорах, и прочих подобных вещах.
Иностранец может ошибиться. Но в пристрастности, необъективности и, тем более, заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь. С другой стороны, таким образом, мы не станем "подставлять" наших, российских, арбитров, которым и так несладко.
Представляете, под каким давлением они находятся в последнее время? Любое их решение сейчас критикует то одна сторона, то другая. Любую ошибку раздувают до уровня заговора. Как они могут оставаться хладнокровными в таких условиях?! А хладнокровие это, наверное, самое важное, что требуется от судьи, который обслуживает ключевые матчи сезона. В общем, предлагаю руководству Премьер-лиги рассмотреть этот вопрос.
- Зенитовец Дзюба придерживается того же мнения и уже успел его озвучить. В этой связи было интересно узнать, арбитра из какой страны вы хотели бы видеть на наших матчах с главными конкурентами?
- Пожалуй, англичанина. Мне всегда нравилась британская манера судейства. Да и для наших арбитров лучший комплимент состоит в том, что они "дают играть" как их английские коллеги.
BobSoccer
- Мне кажется, их надо стараться полностью избегать. Что, в принципе, мы в "Спартаке" и делаем. Все - от главного тренера до футболистов.
- Но разве можно будет полностью исключить эти разговоры накануне и после наших встреч с "Зенитом" и ЦСКА?
- Есть один способ. И все его знают. По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша Премьер-лига полностью исключит разговоры о предвзятости, заговорах, и прочих подобных вещах.
Иностранец может ошибиться. Но в пристрастности, необъективности и, тем более, заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь. С другой стороны, таким образом, мы не станем "подставлять" наших, российских, арбитров, которым и так несладко.
Представляете, под каким давлением они находятся в последнее время? Любое их решение сейчас критикует то одна сторона, то другая. Любую ошибку раздувают до уровня заговора. Как они могут оставаться хладнокровными в таких условиях?! А хладнокровие это, наверное, самое важное, что требуется от судьи, который обслуживает ключевые матчи сезона. В общем, предлагаю руководству Премьер-лиги рассмотреть этот вопрос.
- Зенитовец Дзюба придерживается того же мнения и уже успел его озвучить. В этой связи было интересно узнать, арбитра из какой страны вы хотели бы видеть на наших матчах с главными конкурентами?
- Пожалуй, англичанина. Мне всегда нравилась британская манера судейства. Да и для наших арбитров лучший комплимент состоит в том, что они "дают играть" как их английские коллеги.
BobSoccer
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