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Денис Глушаков: едем в Уфу за тремя очками, иначе нельзя
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча премьер-лиги с "Уфой".
"Сейчас мы разберем игру "Уфы" подробно, к тому же в эту среду команда играет на Кубок страны. Тоже можно будет посмотреть. Скажу сразу: мы едем в Уфу за тремя очками, иначе нельзя. Хотя я помню, что у нас с уфимцами идет не очень хорошая серия. Мы и в прошлом сезоне одну встречу проиграли, а другую свели вничью.
А началась эта неприятная серия чуть ли не с весны 2015-го, когда мы уступили "Уфе" на своем поле 1:2. Так что надо эту неприятную для нас традицию прерывать", - цитирует Глушакова "BobSoccer".
"Сейчас мы разберем игру "Уфы" подробно, к тому же в эту среду команда играет на Кубок страны. Тоже можно будет посмотреть. Скажу сразу: мы едем в Уфу за тремя очками, иначе нельзя. Хотя я помню, что у нас с уфимцами идет не очень хорошая серия. Мы и в прошлом сезоне одну встречу проиграли, а другую свели вничью.
А началась эта неприятная серия чуть ли не с весны 2015-го, когда мы уступили "Уфе" на своем поле 1:2. Так что надо эту неприятную для нас традицию прерывать", - цитирует Глушакова "BobSoccer".
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