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Денис Глушаков: едем в Уфу за тремя очками, иначе нельзя

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча премьер-лиги с "Уфой".

"Сейчас мы разберем игру "Уфы" подробно, к тому же в эту среду команда играет на Кубок страны. Тоже можно будет посмотреть. Скажу сразу: мы едем в Уфу за тремя очками, иначе нельзя. Хотя я помню, что у нас с уфимцами идет не очень хорошая серия. Мы и в прошлом сезоне одну встречу проиграли, а другую свели вничью.

А началась эта неприятная серия чуть ли не с весны 2015-го, когда мы уступили "Уфе" на своем поле 1:2. Так что надо эту неприятную для нас традицию прерывать", - цитирует Глушакова "BobSoccer".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:58
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3
(2)
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: viktor800
Опять свезло хрюнделям!
Ну просто аттракцион неслыханного везения!!!

А в чемпионские годы так обычно и складывается всё, одно-к-одному... то матч "на соплях" вытащишь на последней минуте, то соперник усталый... и т.д. и т.п. Был только один год абсолютно сверх-уверенного чемпионства Зенита (не помню какой) с итоговым отрывом 13 очков от 2-го места.
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:30) #
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  •  (4)
online

Цитата: viktor800
Опять свезло хрюнделям!
Ну просто аттракцион неслыханного везения!!!

посмотрим на везение
если Уфа хочет в ЕК, то вот момент истины.
Там команды посильней московских будут


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 14:15) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко,что Уфа играет на КР...
Не успеют толком восстановиться...
Опять свезло хрюнделям!
Ну просто аттракцион неслыханного везения!!!


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
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