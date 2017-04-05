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Доменико Кришито - лучший игрок марта в "Зените"
Болельщики "Зенита" назвали лучшим футболистом команды в марте защитника Доменико Кришито, информирует официальный сайт клуба.
В марте 30-летний футболист принял участие в трех матчах, в которых забил один гол - в ворота тульского "Арсенала". Второе место в рейтинге месяца занял Данни, третье - Юрий Лодыгин.
В марте 30-летний футболист принял участие в трех матчах, в которых забил один гол - в ворота тульского "Арсенала". Второе место в рейтинге месяца занял Данни, третье - Юрий Лодыгин.
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