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Доменико Кришито - лучший игрок марта в "Зените"

Болельщики "Зенита" назвали лучшим футболистом команды в марте защитника Доменико Кришито, информирует официальный сайт клуба.

В марте 30-летний футболист принял участие в трех матчах, в которых забил один гол - в ворота тульского "Арсенала". Второе место в рейтинге месяца занял Данни, третье - Юрий Лодыгин.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну что ж,справедливо.


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
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