Игрок "Лидса" дисквалифицирован на шесть матчей за то, что наступил на голову соперника

Защитник "Лидс Юнайтед" Лиам Купер дисквалифицирован на шесть матчей за агрессию к сопернику во время матча 39-го тура Чемпионшипа с "Редингом" (0:1), передает сайт ассоциации футбола Англии.В той игре футболист наступил на голову соперника, но арбитр оставил эпизод незамеченным. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.