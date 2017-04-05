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Игрок "Лидса" дисквалифицирован на шесть матчей за то, что наступил на голову соперника

Защитник "Лидс Юнайтед" Лиам Купер дисквалифицирован на шесть матчей за агрессию к сопернику во время матча 39-го тура Чемпионшипа с "Редингом" (0:1), передает сайт ассоциации футбола Англии.

В той игре футболист наступил на голову соперника, но арбитр оставил эпизод незамеченным. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.
Теги: Лидс
Сегодня, 14:14
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