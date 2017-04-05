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14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
12:59
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (10)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (10)
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
03:16
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
Игрок "Лидса" дисквалифицирован на шесть матчей за то, что наступил на голову соперника
Защитник "Лидс Юнайтед" Лиам Купер дисквалифицирован на шесть матчей за агрессию к сопернику во время матча 39-го тура Чемпионшипа с "Редингом" (0:1), передает сайт ассоциации футбола Англии.
В той игре футболист наступил на голову соперника, но арбитр оставил эпизод незамеченным. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.
В той игре футболист наступил на голову соперника, но арбитр оставил эпизод незамеченным. Эпизод был зафиксирован камерами и рассмотрен на заседании независимой комиссии по регулированию.
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