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"Полтава" вместо игры с "Шахтером" объявила о своем роспуске
Президент украинской "Полтавы" Леонид Соболев заявил, что сегодня днем будет официально объявлено о прекращении существования команды. Об этом он заявил на совещании перед домашним матчем 1/4 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером".
Отмечается, что накануне Федерация футбола Украины запретила проводить поединок между командами на стадионе "Локомотив" из-за неудовлетворительного состояния газона. Игру было рекомендовано провести на другой арене.
На данный момент судьба встречи "Полтава" - "Шахтер" остается неизвестной, передает "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что накануне Федерация футбола Украины запретила проводить поединок между командами на стадионе "Локомотив" из-за неудовлетворительного состояния газона. Игру было рекомендовано провести на другой арене.
На данный момент судьба встречи "Полтава" - "Шахтер" остается неизвестной, передает "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ.
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