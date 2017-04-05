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"Полтава" вместо игры с "Шахтером" объявила о своем роспуске

Президент украинской "Полтавы" Леонид Соболев заявил, что сегодня днем будет официально объявлено о прекращении существования команды. Об этом он заявил на совещании перед домашним матчем 1/4 финала Кубка Украины с донецким "Шахтером".

Отмечается, что накануне Федерация футбола Украины запретила проводить поединок между командами на стадионе "Локомотив" из-за неудовлетворительного состояния газона. Игру было рекомендовано провести на другой арене.

На данный момент судьба встречи "Полтава" - "Шахтер" остается неизвестной, передает "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ.
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если уж наша лига "задумалась" о сокращении, чего от хохлов ждать... у них с деньгами вообще кирдык.
Регистрация: 24.09.2013
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