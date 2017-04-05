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РФС разработал меры, касающихся антитеррористической защищенности стадионов

В Москве состоялось заседание комитета РФС по обеспечению безопасности и работе с болельщиками, информирует "Матч ТВ".

Комитет подготовил перечень рекомендаций, касающихся антитеррористической защищенности объектов спорта. На заседании были сформулированы предложения о внесении дополнений в Стандарт РФС "Футбольные стадионы" о системах видеонаблюдения на объектах спорта.

Данные дополнения позволят фиксировать правонарушения и формировать доказательную базу для составления административных протоколов и последующего рассмотрения их в суде.

Также было принято решение о выработке механизма поощрения болельщиков по итогам сезона, активно поддерживающих свои клубы в правомерных и социально-одобряемых формах. Положение о данном "конкурсе" будет разработано с учётом интересов лиг, клубов и самих болельщиков.
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