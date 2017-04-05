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Станислав Черчесов: мы изучили Бельгию, поэтому и забили три гола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о том, что его тренерский штаб хорошо изучил сборную Бельгии перед игрой в Сочи.

"Мы изучили Бельгию: с кем бы ни играла, первые и последние 20 минут всегда проводит очень сильно. Именно в эти отрезки мы ей и забили три мяча, потому что готовимся к играм.

Да, там есть стандарты - важная часть футбола, хотя и не сам футбол. Что-то опасное мы перекрыли, но потом миг прозевали - и получили", - цитирует Черчесова "Советский спорт".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:58
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Сибирь»
бляяяяя.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: P-3 Sky (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А чего же тогда 3 пропустили?! горе-учитель.


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Новый день разгорится с утра, никогда не вернётся вчера. (с)
Регистрация: 13.09.2015
№1 Написал: Kostik (Сегодня, 15:06) #
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online

Молодцы)))))
Регистрация: 20.03.2008
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