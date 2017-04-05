Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
12:59
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (10)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (10)
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
03:16
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта" (3)
Станислав Черчесов: мы изучили Бельгию, поэтому и забили три гола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов о том, что его тренерский штаб хорошо изучил сборную Бельгии перед игрой в Сочи.
"Мы изучили Бельгию: с кем бы ни играла, первые и последние 20 минут всегда проводит очень сильно. Именно в эти отрезки мы ей и забили три мяча, потому что готовимся к играм.
Да, там есть стандарты - важная часть футбола, хотя и не сам футбол. Что-то опасное мы перекрыли, но потом миг прозевали - и получили", - цитирует Черчесова "Советский спорт".
"Мы изучили Бельгию: с кем бы ни играла, первые и последние 20 минут всегда проводит очень сильно. Именно в эти отрезки мы ей и забили три мяча, потому что готовимся к играм.
Да, там есть стандарты - важная часть футбола, хотя и не сам футбол. Что-то опасное мы перекрыли, но потом миг прозевали - и получили", - цитирует Черчесова "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.