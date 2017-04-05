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Олег Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Макарова в следующем сезоне

ЦСКА рассчитывает на полузащитника Александра Макарова в следующем сезоне, после возвращения футболиста из аренды в "Тосно", сообщил спортивный директор красно-синих Олег Яровинский.

"Никаких предложений по Макарову в клуб не поступало. До конца сезона игрок находится в "Тосно", а после мы на него очень рассчитываем, при этом речь идет не о молодежной команде, а о взрослой.

Конечно, ему никто не гарантирует место в основном составе сразу, так как у нас высокая конкуренция, но мы безусловно рассчитываем на Сашу", - цитирует Яровинского ТАСС.
Теги: ЦСКА Яровинский
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