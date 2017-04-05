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Матч Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" отменен

Матч Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер", который должен был состояться сегодня, отменен, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу полтавского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что вместо встречи представители "Полтавы" объявят о расформировании команды.

Накануне Федерация футбола Украины запретила проводить поединок между командами на стадионе "Локомотив" из-за неудовлетворительного состояния газона. Игру было рекомендовано провести на другой арене.
Сегодня, 15:20
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015
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