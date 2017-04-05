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Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала"

Полузащитник Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала" в феврале и марте, передает официальный сайт клуба.

Румынский футболист набрал 38 процентов голосов болельщиков. Второе место занял нападающий Владимир Ильин, а третье - вратарь Николай Заболотный.
Теги: Урал Бикфалви
Сегодня, 15:56
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