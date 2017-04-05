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Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал слухи вокруг хавбека Александра Макарова, арендованного у ЦСКА.

– Все вопросы к ЦСКА, у нас аренда до конца мая. Хотим оставить Макарова на следующий сезон. Пока с ЦСКА мы это не обсуждали.

- Я слышал, что футболист заинтересовал «Зенит». Но мне никакого письменного уведомления никто не присылал. Да и не должен был, наверно, ведь Макаров принадлежит ЦСКА. Его дальнейшая карьера в «Тосно» будет зависеть от того, нужен ли он москвичам.

Еще рано о чем-то конкретном говорить. Мы пока не решили задачу выхода в премьер-лигу, и непонятно, на каком месте ЦСКА закончит сезон.

– По условиям арендного соглашения, за «Тосно» не закреплено приоритетное право выкупа или новой аренды?

– Нет. Ничего подобного в контракте нет. Будем вести переговоры.

– Какие у вас сложились отношения с ЦСКА?

– Не знаю, как поведет себя ЦСКА. Они же просили у нас Евгения Маркова на сборы, а мы его не отпустили. Поэтому пока непонятно, как будут идти переговоры, – сказал функционер.

Советский спорт
Теги: Тосно
Сегодня, 15:59
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