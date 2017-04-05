Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА
14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
12:59
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (11)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (11)
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал слухи вокруг хавбека Александра Макарова, арендованного у ЦСКА.
– Все вопросы к ЦСКА, у нас аренда до конца мая. Хотим оставить Макарова на следующий сезон. Пока с ЦСКА мы это не обсуждали.
- Я слышал, что футболист заинтересовал «Зенит». Но мне никакого письменного уведомления никто не присылал. Да и не должен был, наверно, ведь Макаров принадлежит ЦСКА. Его дальнейшая карьера в «Тосно» будет зависеть от того, нужен ли он москвичам.
Еще рано о чем-то конкретном говорить. Мы пока не решили задачу выхода в премьер-лигу, и непонятно, на каком месте ЦСКА закончит сезон.
– По условиям арендного соглашения, за «Тосно» не закреплено приоритетное право выкупа или новой аренды?
– Нет. Ничего подобного в контракте нет. Будем вести переговоры.
– Какие у вас сложились отношения с ЦСКА?
– Не знаю, как поведет себя ЦСКА. Они же просили у нас Евгения Маркова на сборы, а мы его не отпустили. Поэтому пока непонятно, как будут идти переговоры, – сказал функционер.
Советский спорт
– Все вопросы к ЦСКА, у нас аренда до конца мая. Хотим оставить Макарова на следующий сезон. Пока с ЦСКА мы это не обсуждали.
- Я слышал, что футболист заинтересовал «Зенит». Но мне никакого письменного уведомления никто не присылал. Да и не должен был, наверно, ведь Макаров принадлежит ЦСКА. Его дальнейшая карьера в «Тосно» будет зависеть от того, нужен ли он москвичам.
Еще рано о чем-то конкретном говорить. Мы пока не решили задачу выхода в премьер-лигу, и непонятно, на каком месте ЦСКА закончит сезон.
– По условиям арендного соглашения, за «Тосно» не закреплено приоритетное право выкупа или новой аренды?
– Нет. Ничего подобного в контракте нет. Будем вести переговоры.
– Какие у вас сложились отношения с ЦСКА?
– Не знаю, как поведет себя ЦСКА. Они же просили у нас Евгения Маркова на сборы, а мы его не отпустили. Поэтому пока непонятно, как будут идти переговоры, – сказал функционер.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.