Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый "Уфы" на полуфинальный матч Кубка России с "Локомотивом", который пройдёт в Москве.Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Фатай.Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Сафрониди, Безденежных, Обляков, Кротов.