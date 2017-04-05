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Стал известен стартовый состав "Уфы" на матч с "Локомотивом"
Стал известен стартовый "Уфы" на полуфинальный матч Кубка России с "Локомотивом", который пройдёт в Москве.
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Фатай.
Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Сафрониди, Безденежных, Обляков, Кротов.
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Фатай.
Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Патрашко, Сафрониди, Безденежных, Обляков, Кротов.
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