Златан Ибрагимович: с "Эвертоном" должны были добиться большего

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович полагает, что в игре с "Эвертоном" (1:1) команда заслужила большего, нежели ничья."Я думаю, что мы заслужили немного большего. Мы пропустили гол, допустив ошибку: сначала мы упустили удар головой Уильямса, а потом из ничего получился гол. Нам нужно сконцентрироваться. Мы не можем позволить себе допускать подобные промахи, потому что это очень важные моменты, особенно учитывая положение в турнирной таблице. Мы близки к цели, но по-прежнему не получаем очков, которые нам так нужны. Мы атаковали большую часть игры и у нас были хорошие моменты, мы попали в штангу, но должны были добиться большего", - цитирует Ибрагимовича BT Sport.