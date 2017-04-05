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Томас Тухель: нулевых ничьих в матчах с "Монако" мы не увидим
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель уверен в том, что болельщики увидят голы в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако".
"Монако" в чем-то похож на нас: яркая, атакующая, сильная команда, да и по возрасту футболистов мы похожи. Монегаски играют на высоких скоростях и помимо талантливых исполнителей могут похвастать строгой дисциплиной и сильной командной игрой. Думаю, можно смело утверждать, что двух нулевых ничьих мы не увидим. Обе команды делают ставку на нападение и стараются играть на пределе возможностей. Я настроен оптимистично, но я настроен так всегда. Мы основательно готовимся к каждой встрече и настолько сильны и уверены в себе, что всегда верим в победу", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
"Монако" в чем-то похож на нас: яркая, атакующая, сильная команда, да и по возрасту футболистов мы похожи. Монегаски играют на высоких скоростях и помимо талантливых исполнителей могут похвастать строгой дисциплиной и сильной командной игрой. Думаю, можно смело утверждать, что двух нулевых ничьих мы не увидим. Обе команды делают ставку на нападение и стараются играть на пределе возможностей. Я настроен оптимистично, но я настроен так всегда. Мы основательно готовимся к каждой встрече и настолько сильны и уверены в себе, что всегда верим в победу", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
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