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"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России
«Локомотив» стал первым финалистом кубка России после того, как сломил сопротивление неуступчивой «Уфы». Команды встречались уже второй раз за пять дней. «Железнодорожники», находящиеся ниже своего соперника в турнирной таблице в чемпионате, были сильнее со счетом 1:0, единственный гол на счету Мануэля Фернандеша. Rusfootball.info рассказывает о матче, благодаря которому красно-зеленые стали на шаг ближе к тому, чтобы чуть приукрасить неудачно складывающийся сезон.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев (В. Денисов), Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 77)
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев (Обляков, 67), Стоцкий (Кротов, 88), Пауревич, Ванек, Фатай
Предупреждения: Ванек, 49, Стоцкий, 53, Аликин, 55, Маргасов, 64, Йокич, 88, Пауревич, 90+, Гильерме, 90+.
На стадии полуфинала фаворитами турнира являются «Локомотив» и «Рубин» - команды, пока проваливающие этот чемпионат России. Потому выигрыш национального кубка не только подсластит пилюлю от такого сезона, но и станет подспорьем для того, чтобы Семин(Грасия) остались у руля своих команд. Правда, сначала нужно пройти в финал, а соперники-то подобрались непростые. «Уфа» постепенно входит во вкус и начинает задумываться о еврокубках. У «горожан» сейчас сложный календарь, потому попасть в Европу через кубок видится более простой задачей.
Команды в рамках чемпионата встречались в минувшую субботу: уфимцы начали встречу активнее, но затем свое слово сказал дебютировавший за «Локо» Фарфан, забивший единственный гол на индивидуальном мастерстве. По сравнению с той игрой в составах команд можно было обнаружить ряд изменений. Маргасов вышел на правом фланге вместо Янбаева, а отбывший дисквалификацию Ари заменил Тарасова, который, по мнению Натана Бартфельда, в субботу должен был увидеть перед собой красную карточку уже на 2-й минуте. Сергей Семак, в свою очередь, внес 3 корректировки: Йокич сменил товарища Сухова, Аликин –Пуцко, а вместо перебравшего карточек Засеева, башкирского Хави, вышел Ондржей Ванек. Что касается Сильвестра Игбуна, то он хоть и прилетел в Москву, но в заявку на матч не попал.
Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Питере, светлая память жертвам террористического акта.
Защита «Локомотива», казалось, задержалась минуты на три, потому что на самом старте игры гости создали два хороших момента: сначала Ванек пробил с линии штрафной, а в следующей атаке Сысуев замыкал ударом головой кросс с фланга – в обоих случаях уверенно проявил себя Гильерме. Каким резвым получилось начало у гостей, и только после этих напряженных минут хозяева встрепенулись.
После этого всплеска началась восстанавливаться типичная картина: «Локомотив» прибрал мяч к своим ногам, а гости при любом удобном случае старались убежать в контратаку. Но от этого меньше моментов у ворот Гильерме не стало. После стандартов в исполнении «куниц» также было опасно – в конце второй десятиминутки только неудачный отскок мяча помешал Алексею Никитину открыть счет. 0:3 по моментам и 0:0 по голам по итогам первой половины первого тайма, в которой Беленов толком и не вступал в игру.
«Локомотив» же впервые ударил в створ только на 33-й минуте – это Ари выиграл борьбу у Аликина и отправил мяч точно в руки вратаря. В субботу «Уфа» действовала лучше в первом тайме, но потом пропустила удар из-за пределов штрафной. Ситуация повторилась, только в этот раз бил не Фарфан, а Фернандеш, метров с 22 уложивший мяч в правый угол ворот Беленова (примерно с той же точки). Хозяева ушли на перерыв лидером, а уфимцы могли только сожалеть об упущенных возможностях. Как не вспомнить самое знаменитое футбольное правило.
В первом тайме гости раз за разом вскрывали защитные порядки «Локо», проходя через центр. Для предотвращения подобных ситуаций на поле вышел Дмитрий Тарасов, сменивший Фарфана. О градусе игры говорит факт того, что за 6 минут игры «горожане» получили три желтые карточки, всеми силами они стремились вернуться в игру.
Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем большими силами шла вперед «Уфа». Явных голевых моментов они не создали, зато были, как модно говорить, подходы, да и комбинировали хорошо – не хватало только последнего паса. У красно-зеленых также имелись шансы укрепить преимущество, чтобы обезопасить себя от стрессовой концовки. Вспомнить хотя бы как Ари пытался опустить мяч в ворота Беленова.
Сложилось впечатление, что гости не знали что нужно делать с мячом, когда хозяева всей командой встали на своей половине поля. Возможно, потому финального штурма как такового и не получилось. «Уфа» покидает турнир с высоко поднятой головой, а «Локомотив» ждет соперника по финалу, который определится завтра в матче «Рубин» - «Урал».
Иван Уральский. Rusfootball.info
Кубок России
1/2 финала
"Локомотив" - "Уфа" 1:0
Гол: Игнатьев, 45
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев (В. Денисов), Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 77)
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев (Обляков, 67), Стоцкий (Кротов, 88), Пауревич, Ванек, Фатай
Предупреждения: Ванек, 49, Стоцкий, 53, Аликин, 55, Маргасов, 64, Йокич, 88, Пауревич, 90+, Гильерме, 90+.
На стадии полуфинала фаворитами турнира являются «Локомотив» и «Рубин» - команды, пока проваливающие этот чемпионат России. Потому выигрыш национального кубка не только подсластит пилюлю от такого сезона, но и станет подспорьем для того, чтобы Семин(Грасия) остались у руля своих команд. Правда, сначала нужно пройти в финал, а соперники-то подобрались непростые. «Уфа» постепенно входит во вкус и начинает задумываться о еврокубках. У «горожан» сейчас сложный календарь, потому попасть в Европу через кубок видится более простой задачей.
Команды в рамках чемпионата встречались в минувшую субботу: уфимцы начали встречу активнее, но затем свое слово сказал дебютировавший за «Локо» Фарфан, забивший единственный гол на индивидуальном мастерстве. По сравнению с той игрой в составах команд можно было обнаружить ряд изменений. Маргасов вышел на правом фланге вместо Янбаева, а отбывший дисквалификацию Ари заменил Тарасова, который, по мнению Натана Бартфельда, в субботу должен был увидеть перед собой красную карточку уже на 2-й минуте. Сергей Семак, в свою очередь, внес 3 корректировки: Йокич сменил товарища Сухова, Аликин –Пуцко, а вместо перебравшего карточек Засеева, башкирского Хави, вышел Ондржей Ванек. Что касается Сильвестра Игбуна, то он хоть и прилетел в Москву, но в заявку на матч не попал.
Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Питере, светлая память жертвам террористического акта.
Защита «Локомотива», казалось, задержалась минуты на три, потому что на самом старте игры гости создали два хороших момента: сначала Ванек пробил с линии штрафной, а в следующей атаке Сысуев замыкал ударом головой кросс с фланга – в обоих случаях уверенно проявил себя Гильерме. Каким резвым получилось начало у гостей, и только после этих напряженных минут хозяева встрепенулись.
После этого всплеска началась восстанавливаться типичная картина: «Локомотив» прибрал мяч к своим ногам, а гости при любом удобном случае старались убежать в контратаку. Но от этого меньше моментов у ворот Гильерме не стало. После стандартов в исполнении «куниц» также было опасно – в конце второй десятиминутки только неудачный отскок мяча помешал Алексею Никитину открыть счет. 0:3 по моментам и 0:0 по голам по итогам первой половины первого тайма, в которой Беленов толком и не вступал в игру.
«Локомотив» же впервые ударил в створ только на 33-й минуте – это Ари выиграл борьбу у Аликина и отправил мяч точно в руки вратаря. В субботу «Уфа» действовала лучше в первом тайме, но потом пропустила удар из-за пределов штрафной. Ситуация повторилась, только в этот раз бил не Фарфан, а Фернандеш, метров с 22 уложивший мяч в правый угол ворот Беленова (примерно с той же точки). Хозяева ушли на перерыв лидером, а уфимцы могли только сожалеть об упущенных возможностях. Как не вспомнить самое знаменитое футбольное правило.
В первом тайме гости раз за разом вскрывали защитные порядки «Локо», проходя через центр. Для предотвращения подобных ситуаций на поле вышел Дмитрий Тарасов, сменивший Фарфана. О градусе игры говорит факт того, что за 6 минут игры «горожане» получили три желтые карточки, всеми силами они стремились вернуться в игру.
Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем большими силами шла вперед «Уфа». Явных голевых моментов они не создали, зато были, как модно говорить, подходы, да и комбинировали хорошо – не хватало только последнего паса. У красно-зеленых также имелись шансы укрепить преимущество, чтобы обезопасить себя от стрессовой концовки. Вспомнить хотя бы как Ари пытался опустить мяч в ворота Беленова.
Сложилось впечатление, что гости не знали что нужно делать с мячом, когда хозяева всей командой встали на своей половине поля. Возможно, потому финального штурма как такового и не получилось. «Уфа» покидает турнир с высоко поднятой головой, а «Локомотив» ждет соперника по финалу, который определится завтра в матче «Рубин» - «Урал».
Иван Уральский. Rusfootball.info
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