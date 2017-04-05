"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России

Кубок России

1/2 финала

"Локомотив" - "Уфа" 1:0

Гол: Игнатьев, 45

«Локомотив» стал первым финалистом кубка России после того, как сломил сопротивление неуступчивой «Уфы». Команды встречались уже второй раз за пять дней. «Железнодорожники», находящиеся ниже своего соперника в турнирной таблице в чемпионате, были сильнее со счетом 1:0, единственный гол на счету Мануэля Фернандеша.рассказывает о матче, благодаря которому красно-зеленые стали на шаг ближе к тому, чтобы чуть приукрасить неудачно складывающийся сезон.Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев (В. Денисов), Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 77)Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев (Обляков, 67), Стоцкий (Кротов, 88), Пауревич, Ванек, ФатайВанек, 49, Стоцкий, 53, Аликин, 55, Маргасов, 64, Йокич, 88, Пауревич, 90+, Гильерме, 90+.На стадии полуфинала фаворитами турнира являются «Локомотив» и «Рубин» - команды, пока проваливающие этот чемпионат России. Потому выигрыш национального кубка не только подсластит пилюлю от такого сезона, но и станет подспорьем для того, чтобы Семин(Грасия) остались у руля своих команд. Правда, сначала нужно пройти в финал, а соперники-то подобрались непростые. «Уфа» постепенно входит во вкус и начинает задумываться о еврокубках. У «горожан» сейчас сложный календарь, потому попасть в Европу через кубок видится более простой задачей.Команды в рамках чемпионата встречались в минувшую субботу: уфимцы начали встречу активнее, но затем свое слово сказал дебютировавший за «Локо» Фарфан, забивший единственный гол на индивидуальном мастерстве. По сравнению с той игрой в составах команд можно было обнаружить ряд изменений. Маргасов вышел на правом фланге вместо Янбаева, а отбывший дисквалификацию Ари заменил Тарасова, который, по мнению Натана Бартфельда, в субботу должен был увидеть перед собой красную карточку уже на 2-й минуте. Сергей Семак, в свою очередь, внес 3 корректировки: Йокич сменил товарища Сухова, Аликин –Пуцко, а вместо перебравшего карточек Засеева, башкирского Хави, вышел Ондржей Ванек. Что касается Сильвестра Игбуна, то он хоть и прилетел в Москву, но в заявку на матч не попал.Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Питере, светлая память жертвам террористического акта.Защита «Локомотива», казалось, задержалась минуты на три, потому что на самом старте игры гости создали два хороших момента: сначала Ванек пробил с линии штрафной, а в следующей атаке Сысуев замыкал ударом головой кросс с фланга – в обоих случаях уверенно проявил себя Гильерме. Каким резвым получилось начало у гостей, и только после этих напряженных минут хозяева встрепенулись.После этого всплеска началась восстанавливаться типичная картина: «Локомотив» прибрал мяч к своим ногам, а гости при любом удобном случае старались убежать в контратаку. Но от этого меньше моментов у ворот Гильерме не стало. После стандартов в исполнении «куниц» также было опасно – в конце второй десятиминутки только неудачный отскок мяча помешал Алексею Никитину открыть счет. 0:3 по моментам и 0:0 по голам по итогам первой половины первого тайма, в которой Беленов толком и не вступал в игру.«Локомотив» же впервые ударил в створ только на 33-й минуте – это Ари выиграл борьбу у Аликина и отправил мяч точно в руки вратаря. В субботу «Уфа» действовала лучше в первом тайме, но потом пропустила удар из-за пределов штрафной. Ситуация повторилась, только в этот раз бил не Фарфан, а Фернандеш, метров с 22 уложивший мяч в правый угол ворот Беленова (примерно с той же точки). Хозяева ушли на перерыв лидером, а уфимцы могли только сожалеть об упущенных возможностях. Как не вспомнить самое знаменитое футбольное правило.В первом тайме гости раз за разом вскрывали защитные порядки «Локо», проходя через центр. Для предотвращения подобных ситуаций на поле вышел Дмитрий Тарасов, сменивший Фарфана. О градусе игры говорит факт того, что за 6 минут игры «горожане» получили три желтые карточки, всеми силами они стремились вернуться в игру.Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем большими силами шла вперед «Уфа». Явных голевых моментов они не создали, зато были, как модно говорить, подходы, да и комбинировали хорошо – не хватало только последнего паса. У красно-зеленых также имелись шансы укрепить преимущество, чтобы обезопасить себя от стрессовой концовки. Вспомнить хотя бы как Ари пытался опустить мяч в ворота Беленова.Сложилось впечатление, что гости не знали что нужно делать с мячом, когда хозяева всей командой встали на своей половине поля. Возможно, потому финального штурма как такового и не получилось. «Уфа» покидает турнир с высоко поднятой головой, а «Локомотив» ждет соперника по финалу, который определится завтра в матче «Рубин» - «Урал».