Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак прокомментировал игру хавбека Нголо Канте."Канте идеально подходит "Челси". Хорош ли он? Конечно. Он напоминает Макелеле умением читать игру.Лучший ли он полузащитник мира? Не думаю. Нголо еще надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим", – цитирует Баллака зарубежные СМИ.