Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:24
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
20:16
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (13)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (13)
19:28
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (5)
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (5)
15:59
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак прокомментировал игру хавбека Нголо Канте.
"Канте идеально подходит "Челси". Хорош ли он? Конечно. Он напоминает Макелеле умением читать игру.
Лучший ли он полузащитник мира? Не думаю. Нголо еще надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим", – цитирует Баллака зарубежные СМИ.
"Канте идеально подходит "Челси". Хорош ли он? Конечно. Он напоминает Макелеле умением читать игру.
Лучший ли он полузащитник мира? Не думаю. Нголо еще надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим", – цитирует Баллака зарубежные СМИ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.