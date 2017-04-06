Интриги не будет

Английская премьер-лига



31 тур



"Челси" - "Манчестер Сити" 2:1

"Челси" переиграл "Манчестер Сити", благодаря дублю Эдена Азара. О том, как Гвардиола пытался изобрести средство против безудержных лондонцев - материалВ последней игре чемпионата "Челси" неожиданно уступил - и никакому не преследователю-конкуренту, а скромному "Кристал Пэлас". Да ещё и на своем поле... Этот результат позволил многочисленным фанатам других команд поверить в то, что интрига в текущем розыгрыше ещё жива, что лондонцы могут оступаться и дальше и вообще растерять своё безоговорочное преимущество. Ведь позади вовсю напирает другой клуб столицы Англии, да и "Ливерпуль" способен поднажать...Но на самом деле, столь невероятная перипетия чемпионата изначально казалась невероятной. Итальянская машина Антонио Конте успела поразить своей уверенностью за долгий сезон, и единичный сбой навряд ли демонстрировал какую-то глобальную в ней перемену.Гвардиола продолжает искать идеальный формат своей "новой" команды. В отличие от своего визави, на данный момент Пеп не слишком преуспел в экспериментах, и вынужден продолжать. Последние три матча "Манчестер" сыграл вничью. И уж ладно с "канонирами" и "Ливерпулем" - в этот ряд затесался и куда менее солидный и ничуть не грозный (в промышленных масштабах, само собой) "Сток Сити". Так что назвать гостей хоть мало-мальским фаворитом не поворачивался язык.С первого касания мяча обе команды играли в своих фирменных стилях. "Манчестер" больше владел мячом, пытаясь выдавливать преимущество именно из этого компонента, играл (по крайне мере пытался) в типичный футбол Гвардиолы. "Синие" и не протестовали. Лишь наглухо крыли прессингом, лишали соперника воздуха, закупоривая зоны, активно двигали флангами и мгновенно переходили в атаку. В общем, делали то, что и приносит лондонцам успех в этом сезоне. Ещё на исходе десяти минут хозяева повели. Азар забил очередной гол непринужденно и легко, будто на тренировке. Педро на правом фланге покатил на Аспиликуэту, а тот выдал прямиком на звёздного бельгийца, которого считают одним из лучших игроков года. Лёгкие рикошет от Компани лишь осложнил задачу Кабальеро.После гола темп поутих. "Челси" не форсировал, "Манчестер" взвинтить просто не мог. "Синие" дожидались ошибки соперника и всячески его на эту ошибку провоцировали. У гостей словно не было сил или вдохновения изобрести что-нибудь впереди. Лидеры "Манчестера" растворились на чужом поле, словно легендарный британский туман в солнечную погоду - без следа и запаха.И вроде бы всё по плану "Челси". А значит и нечего выдумывать. Но внезапно голкипер хозяев грубо ошибся. Тибо Куртуа подарил снаряд Сильве, последовал удар с острого угла, Куртуа парировал, но отскок пришёлся точно на ногу Агуэро. Сравнял "Манчестер", но, если честно, показалось, что сравнял не совсем заслуженно. Так и не придумал "МС", что делать с таким противником. Но такие голы ценятся ничуть не меньше. А значит забитый гол и последовавший отрезок примерного равенства на поле гости могли смело записать себе в актив.Но и эти ничейные десять минут остались за хозяевами. Уже на исходе первого тайма Алонсо пасовал на сместившегося влево Педро, а тот был завален Фернандиньо - внутри штрафной. Назначенные "одиннадцать метров" вызвался реализовать Эден Азар. Первый выстрел Кабальеро отбил, но на добивании первым оказался бельгиец. "Челси" опять повёл - даже в приблизительно равной игре "синие" без видимого труда смогли дождаться момента и мастерски им воспользоваться - и вновь начал гнуть излюбленную манеру. В подарок сопернику отправлялся мяч и право что-то с ним выдумывать. Парням Конте оставалось малое, не давать развивать наступления и в любую секунду быть готовыми к перехватам.В начале второго тайма лучше выглядели гости. Активнее и боеспособнее. Это выливалось в моменты - Компани направил снаряд в перекладину, Фернандиньо не использовал прекрасную возможность, зарядив много выше ворот. Неподалеку от ворот Куртуа часто таилась опасность, но "МС" не хватало тонкости. Оборона "Челси" не из тех замков, которые нужно взламывать силой лома. Здесь требовалось изящество и мастерство. И гостям этого явно не хватало, что казалось удивительным. Почему-то "горожане" сваливались на банальные и безвкусные прострелы, в большинстве легко перехватываемые оппонентами.Страсти кипели и на поле, и за его пределами. Гвардиола, отчаявшись уболтать запасного арбитра, что-то настойчиво втолковывал Конте. Тренеры спорили о нарушении, но, как казалось, без грубости.Но все попытки оказались тщетными. Да, "Манчестер" больше владел мячом, чаще подходил к штрафной соперников, но ничего толкового из этого не вытекало. Оборона "Челси" действовала надёжно, уверенно, только вот и гости не создали ничего, что потребовало от защитников чего-то выдающегося. Всё буднично и серо - в традициях бесполезных перекатов на чужой половине."Челси" доводил матч до конца. Без рисков, без ненужного героизма. Они сковали противника, как сковывает мороз, повисли мокрой одеждой и не дали выразить гостям весь свой атакующий потенциал. Но за это банду Конте можно лишь только похвалить. "Челси" продолжает славный путь к золотым медалям чемпионата и доказывает, что осечка с "Кристал Пэлас" не более, чем недоразумение.Азар, 8, 36, Агуэро, 27.Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Зума, (Матич, 46), - Педро, Канте, Азар, (Лофтус-Чик, 90), Фабрегас, (Виллиан, 85), Аспиликуэта - Диего Коста.Кабальеро - Стоунз, Компани, Клиши, Навас - Фернандиньо, Делф, Сильва, де Брюйне, (Стерлинг, 84), Сане, (Нолито,Клиши, 54, Делф, 82, Компани, 87, Канте, 90+2