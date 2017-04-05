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Пьер-Эмерик Обамеянг оштрафован руководством "Боруссии" на 50 тысяч евро

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг оштрафован руководством на 50 тысяч евро, сообщает Kicker.

Причина - празднование гола в ворота "Шальке" в матче 26-го тура Бундеслиги. Напомним, тогда форвард надел на себя маску. Как оказалось, это была не маска супергероя, а рекламная маска фирмы Nike, с которой Обамеянг ранее подписал пожизненный контракт.
Теги: Обамеянг Боруссия Д
Сегодня, 22:47
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