Пьер-Эмерик Обамеянг оштрафован руководством "Боруссии" на 50 тысяч евро

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг оштрафован руководством на 50 тысяч евро, сообщает Kicker.Причина - празднование гола в ворота "Шальке" в матче 26-го тура Бундеслиги. Напомним, тогда форвард надел на себя маску. Как оказалось, это была не маска супергероя, а рекламная маска фирмы Nike, с которой Обамеянг ранее подписал пожизненный контракт.