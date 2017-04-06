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Почему сокращение Премьер-лиги до 14 команд – это не то, а идея Митрофанова – бред
Разговоры о грядущих изменениях после Чемпионата мира ведутся давно: многие с нетерпением ждут отмены лимита или перехода на более прогрессивную его схему, а также лишения футбола бюджетного финансирования. Но Сергей Прядкин помимо порадовавшей «10+15» рассказал о намерении сократить чемпионат до 14 команд, а гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов вообще предложил закрыть лигу. Автор Rusfootball.info не поддерживает сильных мира сего.
1 марта 2017 года
«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. После ЧМ-2018 можно говорить о расширении премьер-лиги. Здорово, если бы у нас было много частных клубов, где больше стабильности и ответственности»
Спустя месяц, 5 апреля
«Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить премьер-лигу, а наоборот – сократить число команд. Сокращение премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги. Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд»
Сергей Прядкин взял пример с Виталия Мутко в деле кардинальной смены мнений за максимально короткий срок. И если уход от разговоров о расширении Премьер-лиги понять и принять можно даже не легко, а с облегчением, то благая сущность сокращения РФПЛ до 14-ти команд вызывает полемику и вопросы.
Отсев неконкурентоспособных команд
Раз идея сокращения возникла, значит она имеет какие-то цели и всё-таки может принести какую-то пользу. Катализатором разговоров о реформе стала «Томь»: от её нахождения в Премьер-лиге выигрывают только борцы за выживание, которым нужно опережать меньшее количество конкурентов.
Вероятность того, что в лиге 14-ти не будет команд, тупо доигрывающих чемпионат, выше, но она всё же не составляет единицу. Внезапные проблемы с финансированием могут возникнуть у условных «Арсенала» и «Крыльев», да у кого угодно из сосущих региональный бюджет провинциалов, особенно если после ЧМ-2018 будет пересмотрено отношение к госфинансированию.
К примеру, «Кубань» в прошлом сезоне финишировала отнюдь не на 15-м или 16-м месте, имела все шансы остаться в Премьер-лиге, если бы не слила «стыки» той же «Томи». А сейчас находится на грани жизни и смерти вообще. Нет никаких гарантий, что среди 14-ти команд не найдётся «Анжи», который посреди сезона снова решил сменить вектор развития, а за ориентир возьмёт ту же «Томь».
Александр Шмурнов предлагает «сбросить балласт» и вообще оставить в чемпионате 12 клубов и играть в 3 круга (33 матча). Мне такой вариант, пожалуй, даже ближе – он действительно проведёт настоящий просев и существенно повысит уровень, а также решит проблему, о которой речь пойдёт в следующем пункте.
Меньшее количество игр
Допустим, случилось чудо, и все 14 клубов адекватны уровню Премьер-лиги! Мы больше не видим матчей вроде ЦСКА – «Томь». Вместо них мы увидим... ничего. С другой стороны, ничего мы увидим вместо игр типа «Крылья Советов» – «Спартак», «Спартак» – «Оренбург», которые ну никак не назовёшь ущербными.
Круто, что нам не нужно будет играть зимой – теперь календарь РФПЛ будет умещаться в рамки здравого смысла. Но 26 туров – это мало. Мы и так играем меньше остальных. Не скажу, что в щадящем режиме, всё-таки 4-5 клубов осенью здорово напрягаются с еврокубками. Но если сделать календарь ещё более разреженным, играть в европейском наши клубы вряд ли научатся.
Утопия развития в ПерДиве и временность меры
Прядкин называет сокращение средством на 1-2 сезона, которое повысит уровень лиги и, видимо, поможет улучшить финансовую стабильность. Каким образом улучшится финансовая стабильность и уровень клубов к моменту, когда в РФПЛ снова заиграет 16 команд – решительно неясно. Неужто кто-то захочет вкладывать в команду ФНЛ и развивать её больше, чем в команду Премьер-лиге. О каком развитии вообще может идти речь в ФНЛ? Когда «Крылья Советов» вылетали туда в 2014-м году, я по наивности надеялся, что клуб пройдёт то самое былинное «очищение ПерДивом», но она скорее зачерпнула тины из болота. Повысить уровень лиги на 1-2 сезона, чтобы затем снова понизить его, влив клубы из ФНЛ? В пресловутом переходе на систему «осень-весна» было намного, намного больше смысла.
Наследие Чемпионата мира
Если сказать смартфону фразу «Окей Гугл, зачем строят стадионы в Нижнем, Волгограде, Саранске и Калининграде?», то даже всезнающий поисковик, по идее, должен задуматься над ответом. Понятное дело, что на этих аренах проведут матчи Мундиаля, ну а дальше-то что? (надеюсь, Александр Мостовой не икнул)
А ничего. Команды из этих городов и сейчас от Премьер-лиги далеки так же, как руководители строек от исполнения заповеди «не укради». С сокращением попасть в элиту и использовать стадионы для приёма хотя бы лучших российских команд будет ещё сложнее. Повысятся шансы екатеринбургского и самарского стадионов собирать по 3 тысячи на играх против «Нефтехимиков» и устанавливать 7-тысячные рекорды посещаемости на «Спартаке-2». Возможен вариант, при котором для игр Премьер-лиги будут использоваться лишь 4 стадиона Чемпионата мира, который, по идее, должен был стать толчком для развития футбола в регионах.
Осушение «болотца»?
Все радовались недавнему введению стыковых матчей, которое позволило обострить борьбу в нижней части таблицы. Было бы совсем любопытно, если бы при новой формуле напрямую вылетали 13-я и 14-я команды, а 11-я и 12-я играли бы стыковые матчи. Турнирное «болото» сузилось бы до минимально возможных размеров.
С другой стороны, это ставит лигу под угрозу слишком больших перемен. Потенциально состав может обновиться на солидные 4/14 части, а новички у нас далеко не всегда соответствуют планке Премьер-лиге. В этом сезоне один протянул в адекватном режиме полсезона, двое других не сказать, что сильно обогатили элитный дивизион своим присутствием. Но и отменять «стыки» уже не хочется: к примеру, сейчас 12-е место имеет приличный отрыв перед 13-м. Выходит, интрига в чемпионате с 14-ю командами может быть убита очень рано?
Русская NBA от Митрофанова
Гендиректор Максим Митрофанов, собиравшийся перевезти «Зенит» в Севастополь, по традиции собирается идти далеко. Под матчи петербуржцев в еврокубках мы вечно ноем о слабом уровне конкуренции в нашем чемпионате, но о какой конкуренции будет идти речь, если «Зенит» будет играть с условным «Уралом», которому не надо вообще ничего, которому не будет грозить никакой вылет? Смотреть на то, что как «Филадельфия» сливает в NBA сезон за сезоном в надежде заполучить на драфте более крутых молодых игроков – отвратительно. Да и сопоставлять образцовый заокеанский маркетинг с полными аренами с нашими бессмысленными и беспощадными реалиями – бред.
В нашей действительности закрытая лига станет теплицей для «странных матчей», убьёт спортивный смысл для отпавших от борьбы за шестёрку команд. В таком случае лигу сокращать надо до 10 клубов, но мы всё-таки побольше Швейцарии. Лишать провинцию футбола потому, что там всё плохо – не выход. Однообразие все быстро надоест, в сборную будет попадать каждый второй русский игрок Лиги, куча других футболистов лишится возможности прогрессировать, играя с лучшими.
В завершении хотелось бы отметить подходящую аналогию, которую провёл Марк Бессонов с «Чемпионата», сравнив сокращение Премьер-лиги с ампутацией. Годы наблюдений могли убедить вас, что минимум 2 конечности в ней уже безнадёжны. Но, быть может, стоит попробовать вылечить, прежде чем резать?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
1 марта 2017 года
«На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. После ЧМ-2018 можно говорить о расширении премьер-лиги. Здорово, если бы у нас было много частных клубов, где больше стабильности и ответственности»
Спустя месяц, 5 апреля
«Мы в «Стратегии» говорили о том, что готовы даже не то, чтобы расширить премьер-лигу, а наоборот – сократить число команд. Сокращение премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги. Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд»
Сергей Прядкин взял пример с Виталия Мутко в деле кардинальной смены мнений за максимально короткий срок. И если уход от разговоров о расширении Премьер-лиги понять и принять можно даже не легко, а с облегчением, то благая сущность сокращения РФПЛ до 14-ти команд вызывает полемику и вопросы.
Отсев неконкурентоспособных команд
Раз идея сокращения возникла, значит она имеет какие-то цели и всё-таки может принести какую-то пользу. Катализатором разговоров о реформе стала «Томь»: от её нахождения в Премьер-лиге выигрывают только борцы за выживание, которым нужно опережать меньшее количество конкурентов.
Вероятность того, что в лиге 14-ти не будет команд, тупо доигрывающих чемпионат, выше, но она всё же не составляет единицу. Внезапные проблемы с финансированием могут возникнуть у условных «Арсенала» и «Крыльев», да у кого угодно из сосущих региональный бюджет провинциалов, особенно если после ЧМ-2018 будет пересмотрено отношение к госфинансированию.
К примеру, «Кубань» в прошлом сезоне финишировала отнюдь не на 15-м или 16-м месте, имела все шансы остаться в Премьер-лиге, если бы не слила «стыки» той же «Томи». А сейчас находится на грани жизни и смерти вообще. Нет никаких гарантий, что среди 14-ти команд не найдётся «Анжи», который посреди сезона снова решил сменить вектор развития, а за ориентир возьмёт ту же «Томь».
Александр Шмурнов предлагает «сбросить балласт» и вообще оставить в чемпионате 12 клубов и играть в 3 круга (33 матча). Мне такой вариант, пожалуй, даже ближе – он действительно проведёт настоящий просев и существенно повысит уровень, а также решит проблему, о которой речь пойдёт в следующем пункте.
Меньшее количество игр
Допустим, случилось чудо, и все 14 клубов адекватны уровню Премьер-лиги! Мы больше не видим матчей вроде ЦСКА – «Томь». Вместо них мы увидим... ничего. С другой стороны, ничего мы увидим вместо игр типа «Крылья Советов» – «Спартак», «Спартак» – «Оренбург», которые ну никак не назовёшь ущербными.
Круто, что нам не нужно будет играть зимой – теперь календарь РФПЛ будет умещаться в рамки здравого смысла. Но 26 туров – это мало. Мы и так играем меньше остальных. Не скажу, что в щадящем режиме, всё-таки 4-5 клубов осенью здорово напрягаются с еврокубками. Но если сделать календарь ещё более разреженным, играть в европейском наши клубы вряд ли научатся.
Утопия развития в ПерДиве и временность меры
Прядкин называет сокращение средством на 1-2 сезона, которое повысит уровень лиги и, видимо, поможет улучшить финансовую стабильность. Каким образом улучшится финансовая стабильность и уровень клубов к моменту, когда в РФПЛ снова заиграет 16 команд – решительно неясно. Неужто кто-то захочет вкладывать в команду ФНЛ и развивать её больше, чем в команду Премьер-лиге. О каком развитии вообще может идти речь в ФНЛ? Когда «Крылья Советов» вылетали туда в 2014-м году, я по наивности надеялся, что клуб пройдёт то самое былинное «очищение ПерДивом», но она скорее зачерпнула тины из болота. Повысить уровень лиги на 1-2 сезона, чтобы затем снова понизить его, влив клубы из ФНЛ? В пресловутом переходе на систему «осень-весна» было намного, намного больше смысла.
Наследие Чемпионата мира
Если сказать смартфону фразу «Окей Гугл, зачем строят стадионы в Нижнем, Волгограде, Саранске и Калининграде?», то даже всезнающий поисковик, по идее, должен задуматься над ответом. Понятное дело, что на этих аренах проведут матчи Мундиаля, ну а дальше-то что? (надеюсь, Александр Мостовой не икнул)
А ничего. Команды из этих городов и сейчас от Премьер-лиги далеки так же, как руководители строек от исполнения заповеди «не укради». С сокращением попасть в элиту и использовать стадионы для приёма хотя бы лучших российских команд будет ещё сложнее. Повысятся шансы екатеринбургского и самарского стадионов собирать по 3 тысячи на играх против «Нефтехимиков» и устанавливать 7-тысячные рекорды посещаемости на «Спартаке-2». Возможен вариант, при котором для игр Премьер-лиги будут использоваться лишь 4 стадиона Чемпионата мира, который, по идее, должен был стать толчком для развития футбола в регионах.
Осушение «болотца»?
Все радовались недавнему введению стыковых матчей, которое позволило обострить борьбу в нижней части таблицы. Было бы совсем любопытно, если бы при новой формуле напрямую вылетали 13-я и 14-я команды, а 11-я и 12-я играли бы стыковые матчи. Турнирное «болото» сузилось бы до минимально возможных размеров.
С другой стороны, это ставит лигу под угрозу слишком больших перемен. Потенциально состав может обновиться на солидные 4/14 части, а новички у нас далеко не всегда соответствуют планке Премьер-лиге. В этом сезоне один протянул в адекватном режиме полсезона, двое других не сказать, что сильно обогатили элитный дивизион своим присутствием. Но и отменять «стыки» уже не хочется: к примеру, сейчас 12-е место имеет приличный отрыв перед 13-м. Выходит, интрига в чемпионате с 14-ю командами может быть убита очень рано?
Русская NBA от Митрофанова
Гендиректор Максим Митрофанов, собиравшийся перевезти «Зенит» в Севастополь, по традиции собирается идти далеко. Под матчи петербуржцев в еврокубках мы вечно ноем о слабом уровне конкуренции в нашем чемпионате, но о какой конкуренции будет идти речь, если «Зенит» будет играть с условным «Уралом», которому не надо вообще ничего, которому не будет грозить никакой вылет? Смотреть на то, что как «Филадельфия» сливает в NBA сезон за сезоном в надежде заполучить на драфте более крутых молодых игроков – отвратительно. Да и сопоставлять образцовый заокеанский маркетинг с полными аренами с нашими бессмысленными и беспощадными реалиями – бред.
В нашей действительности закрытая лига станет теплицей для «странных матчей», убьёт спортивный смысл для отпавших от борьбы за шестёрку команд. В таком случае лигу сокращать надо до 10 клубов, но мы всё-таки побольше Швейцарии. Лишать провинцию футбола потому, что там всё плохо – не выход. Однообразие все быстро надоест, в сборную будет попадать каждый второй русский игрок Лиги, куча других футболистов лишится возможности прогрессировать, играя с лучшими.
В завершении хотелось бы отметить подходящую аналогию, которую провёл Марк Бессонов с «Чемпионата», сравнив сокращение Премьер-лиги с ампутацией. Годы наблюдений могли убедить вас, что минимум 2 конечности в ней уже безнадёжны. Но, быть может, стоит попробовать вылечить, прежде чем резать?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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