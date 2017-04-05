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"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
В матче 27-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" на выезде одолел "Майнц" – 3:2.
Чемпионат Германии
27 тур
"Боруссия" М - "Герта" 1:0
Голы: Бенеш, 16
"Боруссия" М: Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Эльведи, Вендт, Херрман (Траоре, 76), Хофман, Дахуд, Бенеш (Хан, 85), Штиндль, Азар (Шульц, 90)
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Штарк, Торунарига, Штокер, Эшвайн, Дарида, Шелбред, Харагуси (Аллаги, 66), Калу (Каде, 81)
Предупреждения: Торунарига, 68, Азар, 89
"Майнц" - "РБ Лейпциг" 2:3
Гол: [/b]Самперио, 68, Муто, 90+1 - Забитцер, 48, Вернер, 52, Кейта, 81
"Майнц": Лоссль, Донати, Брозински, Белл, Хак, Гбамин, Эцтунали, Фрай, Кайсон (Самперио, 55), Кордоба (Де Бласис, 88), Кркич (Муто, 67)
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано (Вернер, 41), Бернардо, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 85), Демме, Забитцер, Поульсен, Форсберг (Хедира, 76)
Предупреждения: Юпамекано, 30, Бернардо, 57, Забитцер, 71, Брозински, 72, Сампери, 74, Кордоба, 75, Фрай, 78, Ильзанкер, 90+3, Де Бласис, 90+3, Донати, 90+4
Удаления: Гбамин, 89
"Вольфсбург" - "Фрайбург" 0:1
Гол: Нидерлерхнер, 78
"Вольфсбург": Кастельс, Хорн, Кнохе, Волльшайд, Трёш, Виейринья (Майорал, 84), Блащиковски (Дидави, 67), Гилявоги, Базур, Арнольд, Гомес
"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Игнёвски, Кемпф, Сёюнджю, Франц, Хаберер (Балат, 84), Шустер, Грифо, Гуэде (Петерсен, 69), Нидерлехнер (Нидермайер, 90+2)
Предупреждения: Нидерлерхнер, 72
"Дармштадт 98" - "Байер" 0:2
Гол[b]: Брандт, 15, Фолланд, 56
"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд, Йенсен, Сулу, Алтынтоп, Гондорф, Вранчич (Розенталь, 55), Хеллер, Сэм (Гувара, 27), Бойд (Платте, 65)
"Байер": Лено, Хилберт, Венделл, Едвай, Топрак, Баумгартлингер, Беллараби (Кисслинг, 75), Кампль, Хавец, Фолланд (Похьянпало, 90), Брандт (Мехмеди, 89)
Предупреждения: Едвай, 36, Топрак, 40
Чемпионат Германии
27 тур
"Боруссия" М - "Герта" 1:0
Голы: Бенеш, 16
"Боруссия" М: Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Эльведи, Вендт, Херрман (Траоре, 76), Хофман, Дахуд, Бенеш (Хан, 85), Штиндль, Азар (Шульц, 90)
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Штарк, Торунарига, Штокер, Эшвайн, Дарида, Шелбред, Харагуси (Аллаги, 66), Калу (Каде, 81)
Предупреждения: Торунарига, 68, Азар, 89
"Майнц" - "РБ Лейпциг" 2:3
Гол: [/b]Самперио, 68, Муто, 90+1 - Забитцер, 48, Вернер, 52, Кейта, 81
"Майнц": Лоссль, Донати, Брозински, Белл, Хак, Гбамин, Эцтунали, Фрай, Кайсон (Самперио, 55), Кордоба (Де Бласис, 88), Кркич (Муто, 67)
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано (Вернер, 41), Бернардо, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 85), Демме, Забитцер, Поульсен, Форсберг (Хедира, 76)
Предупреждения: Юпамекано, 30, Бернардо, 57, Забитцер, 71, Брозински, 72, Сампери, 74, Кордоба, 75, Фрай, 78, Ильзанкер, 90+3, Де Бласис, 90+3, Донати, 90+4
Удаления: Гбамин, 89
"Вольфсбург" - "Фрайбург" 0:1
Гол: Нидерлерхнер, 78
"Вольфсбург": Кастельс, Хорн, Кнохе, Волльшайд, Трёш, Виейринья (Майорал, 84), Блащиковски (Дидави, 67), Гилявоги, Базур, Арнольд, Гомес
"Фрайбург": Шволов, Кюблер, Игнёвски, Кемпф, Сёюнджю, Франц, Хаберер (Балат, 84), Шустер, Грифо, Гуэде (Петерсен, 69), Нидерлехнер (Нидермайер, 90+2)
Предупреждения: Нидерлерхнер, 72
"Дармштадт 98" - "Байер" 0:2
Гол[b]: Брандт, 15, Фолланд, 56
"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд, Йенсен, Сулу, Алтынтоп, Гондорф, Вранчич (Розенталь, 55), Хеллер, Сэм (Гувара, 27), Бойд (Платте, 65)
"Байер": Лено, Хилберт, Венделл, Едвай, Топрак, Баумгартлингер, Беллараби (Кисслинг, 75), Кампль, Хавец, Фолланд (Похьянпало, 90), Брандт (Мехмеди, 89)
Предупреждения: Едвай, 36, Топрак, 40
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